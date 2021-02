Judo, Basile al training camp: "Clima ottimo, il leone non è agitato"

Il campione olimpico di Judo Fabio Basile, in Turchia per partecipare al training camp iniziato lunedì, è apparso in forma e carico come sempre: “Il clima generale è ottimo. La squadra? Se ai leoni dai da mangiare del buon cibo, i leoni stanno tranquilli. Non si agitano”.

Per partecipare a questo training camp ci sono stati diversi problemi: “Inizialmente l’aeroporto di Antalya aveva chiuso le frontiere con Brasile, Gran Bretagna ed altri Paesi – ha spiegato coach Bruyere – ponendo delle riserve sull’emissione dei biglietti che poi, per l’Italia, sono state sciolte, consentendoci di partire”.

Misure che però vanno prese: “Viviamo tutto con molta serenità – sottolinea Basile -, le misure ci sono e vengono applicate adeguatamente senza creare problemi inutili, né tanto meno esasperandole”.

