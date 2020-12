Judo, Giuffrida: "Vorrei incontrare la Abe prima delle Olimpiadi"

Odette Giuffrida è da diverse stagioni la punta di diamante del judo italiano, almeno per quanto riguarda il settore femminile, ma nell’ultimo biennio l’azzurra è diventata definitivamente una solida realtà anche a livello globale nella categoria fino a 52 kg. Dopo la splendida medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e 16 podi complessivi ottenuti nel World Tour (tra Grand Prix, Grand Slam e World Masters), lo scorso 19 novembre è arrivato anche il primo titolo europeo senior in quel di Praga.

Adesso per la Giuffrida, il primo obiettivo è la partecipazione al master di Doha dove è stata invitata grazie al suo 4° posto nel ranking mondiale dei 52 kg. Queste le sue parole rilasciate a OA Sport: ““Ovviamente vado lì per vincere. Sono felice perché in questo momento vado ad ogni gara per vincere, ma sento di dovermi confrontare con alcune atlete prima dell’Olimpiade. Vorrei combattere con la giapponese Abe, ma penso che anche questa volta loro non verranno. Ho lavorato molto su determinate cose con altre avversarie, quindi vado lì per vincere e spero di affrontare le più forti, in modo da vedere se il lavoro che sto facendo in vista di Tokyo sia giusto“.

OMNISPORT | 29-12-2020 11:15