Julia Ituma trovata morta in Turchia: la stella 18enne del volley era in trasferta a Istanbul

Dramma nel volley e nello sport azzurro: la campionessa 18enne è stata rinvenuta ormai senza vita. Non si esclude nessuna pista sulle cause del gesto

13-04-2023 10:27

E’ stata trovata senza vita, la campionessa di volley azzurra Julia Ituma. La pallavolista di 18 anni sarebbe precipitata da una finestra dell’hotel di Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, la Igor Gorgonzola Novara, in trasferta per giocare la semifinale di Champions League contro l’Eczacibasi.

Dramma Ituma: la campionessa trovata priva di vita

Le prime informazioni che arrivano dalla Turchia, dove Julia Ituma si trovava per la trasferta programmata con la sua squadra, Novara, descrivono una situazione alquanto consueta per questa sfida attesa e centrale, nel quadro della competizione.

Trasferimento con la squadra, consueti rituali e nessun dettaglio che potesse annunciare altro. Fino a questo momento, e per quel è dato sapere, non è esclusa alcuna ipotesi, anche quella del gesto volontario che si sarebbe consumato nell’hotel che ospitava Julia e le compagne del Novara.

La sua tragica morte è stata confermata, purtroppo, all’agenzia ANSA da “fonti del club e della federpallavolo”. La ragazza sarebbe stata ritrovata sull’asfalto, davanti all’hotel in cui alloggiava. Inoltre – stando al Corsera – pare che la stanza occupata dalla pallavolista, in trasferta per via dell’incontro programmato per il 12 aprile, fosse in condivisione con una compagna di squadra.

Fonte: IPA

Chi era Julia Ituma

Nata a Milano, 18 anni fa l’8 ottobre 2004 da genitori di origine nigeriana, Julia aveva effettuato un percorso coerente con il talento dimostrato nel corso della sua infanzia e adolescenza: aveva anche fatto le solite trafile per le pallavoliste del suo livello. Notata quando giocava in una piccola palestra parrocchiale di Milano, all’oratorio San Filippo Neri di via Gabbro, il suo talento l’ha condotta subito lontano.

Opposto di notevole talento, potente e dotata di una precisione chirurgica aveva da tempo fatto nascere il paragone con la campionessa della Nazionale italiana, Paola Egonu. Cresciuta nel Club Italia, era considerata una promessa della pallavolo azzurra e nonostante la giovane età, era già alla sua prima stagione a Novara.

I successi con la maglia azzurra

Con la nazionale U18, Julia è arrivata nella finale del Mondiale di categoria, ma soprattutto si è fatta conoscere ed apprezzare a livello individuale chiudendo da Best Scorer con 139 punti realizzati la rassegna iridata (seconda nella classifica dei servizi vincenti). Numeri che spiegano e consentono di comprendere come, a 17 anni, fosse già indicata come una promessa.

Ituma aveva seguito un percorso di crescita con la maglia azzurra del Club Italia, come accennavamo. Un giovanissimo talento che la scuola federale aveva plasmato e che si proiettava già verso la nazionale maggiore.

Alta 192 centimetri, di ruolo opposto dopo aver provato in campo anche quello di schiacciatrice, Julia era una promessa del volley italiano. Con le giovanili, Julia aveva vinto l’Eyof e l’Europeo Under 19 femminile.

Il silenzio e la nota della Igor Volley Novara

In questa fase delicatissima, e dolorosa, per quanti hanno vissuto questa tragedia non c’è stato subito spazio per dichiarazioni e comunicati. Prima di tutto, si dovranno attendere i tempi indispensabili per lasciare spazio alle autorità competenti e alla famiglia, colpita da questa tragedia immane.

Attorno alle ore 11:30 è stato diffuso il comunicato del club che esprime i sentimenti dominanti, in questa mattina di strazio e sofferenza per la famiglia di Julia e i suoi cari, compresi i componenti del club:

“Igor Volley tutta desidera esprimere il proprio cordoglio – si legge in una nota ufficiale della società – e la partecipazione al dolore della famiglia di Julia e dei suoi cari. Il club e tutti i suoi tesserati, affranti dalla perdita, manterranno un rispettoso silenzio sulla vicenda in attesa dell’esito delle indagini”.

La nota del Ministero degli Esteri

La tragicità della sua scomparsa e le circostanze, in cui essa è avvenuta, hanno scosso il mondo dello sport e non solo. Poco fa è stata infatti diramata una nota sull’accaduto da parte del Ministero che si sta premurando di accertare le cause della morte di Julia Ituma:

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina – si legge in una nota del Ministero degli Esteri – stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma, trovata senza vita a Istanbul, in Turchia, dove si trovava con la sua squadra, l’Igor Gorgonzola Novara, per la partita di Champions League. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza mentre un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo, nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”.

Il dolore del mondo del volley

A esternare la sua vicinanza, appresa la notizia della tragica morte di Julia Ituma, è stato l’ex ct Mauro Berruto oggi parlamentare e responsabile PD dello sport che ha espresso su twitter il suo personale dolore per la morte di questa 18enne dal talento immenso:

Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana. pic.twitter.com/XTbqsEZ0zs — Mauro Berruto (@mauroberruto) April 13, 2023

Sconcerto, vicinanza e condoglianze arrivano dai principali attori di questo ambiente e, in generale, del mondo dello sport. La Vero Volley ha scritto: “ Il Consorzio Vero Volley si unisce al cordoglio di tutto il mondo della pallavolo per la tragica scomparsa della giovane Julia Ituma . Ci stringiamo al dolore della sua famiglia”. “La Sir Safety Perugia si unisce al dolore per la scomparsa della giovane atleta Julia Ituma . Alla famiglia, la società Igor Volley Novara e a tutte le persone a lei vicine, sentite condoglianze”.

“In questo giorno così triste, la società UYBA Volley si unisce al dolore del mondo della pallavolo per la prematura scomparsa di Julia Ituma . Le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia”.

Articolo in aggiornamento

VIRGILIO SPORT