Dumoulin annuncia: “Tornerò a fare classifica in un Grande Giro”

23-12-2021 20:56

È bello sentire Tom Dumoulin annunciare che l’anno prossimo tenterà di far classifica in un Grande Giro. L’olandese infatti sembrava aver completamente smarrito stimoli e passione per correre e invece, col passare dei mesi, ha ritrovato dentro di sé la motivazione per tornare a competere ad alti livelli e rimettere nel mirino le gare più prestigiose.

“Ne abbiamo parlato molto con il team negli ultimi mesi. Penso che correre per la classifica sia speciale, è il punto più alto del ciclismo. Questi alti sono quelli che mi spingono” ha spiegato il nativo di Maastricht al Telegraaf.

“Non solo quello ovviamente, il divertimento deve sempre esserci, ma se non fosse per quei momenti speciali, non mi divertirei così tanto. Penso sia bello avere questa occasione e so che posso fare bene. Non importa quanto sia difficile, perché c’è molto stress e molta pressione” ha proseguito l’olandese.

“Se riguardo alla mia carriera fin qui, i momenti più belli sono proprio i momenti in cui rendi al massimo in condizioni difficili. Lo scorso anno a dicembre ho notato che non stavo bene, ero sovrallenato e molto stanco. Ora mi sento bene e a mio agio nel mio corpo” ha concluso un ritrovato Dumoulin.

