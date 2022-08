Jumbo-Visma, grave incidente per Tiesj Benoot a Livigno

09-08-2022 10:24

Termina con tre mesi d’anticipo il 2022 di Tiesj Benoot. Il corridore della Jumbo-Visma infatti è rimasto vittima di un incidente piuttosto grave mentre si allenava a Livigno e, avendo riportato numerose fratture, sarà costretto a saltare la parte finale della stagione.

Stando alle prime ricostruzioni, il belga avrebbe impattato con un’auto in un tratto di discesa, un incidente che di fatto rende non arruolabile per le ultime corse dell’anno il classe 1994, valida spalla di Wout van Aert e tra gli uomini più validi di una squadra che puntava anche su di lui per ottenere altri risultati di prestigio da qui a fine anno.