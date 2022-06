Jumbo-Visma: infortunio per Koen Bouwman

09-06-2022 09:06

Arrivano brutte notizie in casa Jumbo Visma.

Koen Bouwman infatti ha riportato una frattura al braccio mentre pedalava in allenamento. Il vincitore di due tappe al Giro d’Italia, è caduto mentre pedalava in Mountain Bike. L’infortunio purtroppo lo obbligherà a stare lontano dalle corse per un periodo abbastanza lungo.

Sicuramente non prenderà parte al Giro di Svizzera che partirà domenica 12 giugno per terminare una settimana più tardi, ovvero il 19. Per il ciclista olandese, oltre al forfait in Svizzera, si prevede anche l’assenza ai Campionati Nazionali che si svolgeranno sulla VAM Mountain.

Purtroppo a causa di questo infortunio, il calendario di Koen Bouwman è tutto da rivedere, con il 28enne che a questo punto resterà fuori dai giochi per parecchie settimane.