Jurgen Klopp: “Darwin Nunez non ci sarà”

Il tecnico del Liverpool: “Torna Luis Dia, Keita e Thiago sono out per il City”

31-03-2023 16:00

Nella giornata di sabato primo aprile, è previsto il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool.

Nel corso della conferenza stampa pre gara Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, ha trattato il tema degli indisponibili: “Darwin Nunez non ha potuto allenarsi negli ultimi 2-3 giorni per un taglio al piede, ma ieri è tornato ad allenarsi a pieno regime. Naby Keita è indisponibile per un infortunio muscolare rimediato in nazionale, vedremo quanto tempo sarà out. Thiago è sulla via della ripresa ma non si è ancora allenato col gruppo. Se le cose andranno bene tornerà ad allenarsi la prossima settimana. Qualcuno ha avuto problemi allo stomaco ma fortunatamente la questione si è risolta due giorni fa, quindi dovrebbe essere tutto a posto”.

Torna però a disposizione Luis Diaz: “È tornato parzialmente in gruppo dopo un lungo periodo di indisponibilità. È fantastico che sia tornato anche se oggi non si allenerà con noi. In questa settimana c’è stato il primo step per tornare col gruppo. Penso che la settimana prossima potrà essere pronto per fare un allenamento completo”.