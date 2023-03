Juric: “Bravi a segnare subito e a chiuderci”

L'allenatore del Torino analizza la vittoria per 2-0 a Lecce di una squadra sempre più convinta della sua forza

12-03-2023 15:38

Il Torino vince 2-0 a Lecce e Ivan Juric può esultare: “Siamo stati bravi a segnare subito e a chiuderci”. Aggiunge: “Con Rodriguez da quinto rubiamo meno palloni, ma gestiamo meglio le partite. Vogliamo crescere ancora”. Il sesto posto non è lontano: “In questo momento la nostra classifica è fantastica, i giocatori danno il massimo e vediamo dove possiamo arrivare. La Fiorentina, ad esempio, è un caso che stia li sotto. Noi dobbiamo continuare così, chiudere l’anno al meglio e poi penseremo al resto”.

Il prossimo scoglio sarà il Napoli: “Loro sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista delle comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e in loro non vedo punti deboli”.