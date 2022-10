Juric ha smaltito il derby: "Non mi dovete prendere sul serio, voglio risolvere i problemi"

19-10-2022 00:05

Prova a riprendere il cammino Juric, che ha eliminato il Cittadella calando un poker di reti: “Sono una squadra tosta, che da anni gioca con questo modulo, e non è facile affrontarli. Ci sono poche squadre che giocano così con tre attaccanti, abbiamo concesso, ma a volte è anche giusto e non prendere gol. Mi ha soddisfatto il terzetto difensivo: Rodriguez e Djidji sono fantastici, ma questi ragazzi saranno il futuro del Toro: manca qualcosina, ma sono abili sui calci piazzati e hanno mentalità. Ho cambiato sei giocatori, tengo alla Coppa Italia: se fai una bella partita e passi il turno contro il Milan, diventa bello”.

Altri appunti a margine sui granata in campo: “Al momento Adopo mi può dare di più di Ilkhan, è una scelta tecnica, non una bocciatura. Con giocatori di stazza possiamo anche diventare più pericolosi: i calci piazzati sono determinanti, noi lì siamo carenti. Ricci deve ritrovare la forma, è stato tanto fuori, ma è un ragazzo splendido; Vojvoda ha fatto discretamente bene, ma può fare meglio. Pellegri ha sofferto tanto per gli infortuni, le cicatrici non gli permettono continuità di lavoro: il gol dà sicurezza ed entusiasmo, spero sia una ripartenza la sua. Singo deve ritrovare la forma, è il miglior Aina che abbiamo visto”.

Il tecnico croato pare aver smaltito la delusione post derby: “Il mio sbaglio è parlare con la stampa, a volte è meglio dire poco e andare a casa. A me passa, quella sera ero depresso e poi due giorni dopo ero carico e insultavo tutti. Non era una mia intenzione andare contro il presidente: ero incazzato un po’ con tutti, ma perché voglio risolvere le cose. E non mi dovete prendere troppo sul serio”.