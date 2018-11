Juric: 'Preziosi? Visioni diverse'

Il Genoa vince il derby “ai punti”, creando molte più occasioni da rete rispetto alla Sampdoria, però l’appuntamento con il successo è ancora rinviato.

Ivan Juric si prende la prestazione commentando la gara ai microfoni di 'Sky Sport': "Non vincere un derby giocato così è un grande rammarico. Non abbiamo dominato, ma stradominato, nel gioco e nelle occasioni, subendo un solo tiro in porta. Ho protestato in maniera più energica, ma non ho offeso nessuno, penso che a volte servirebbe più buonsenso”.

La panchina del tecnico croato, che sarebbe saltata in caso di sconfitta, sembra più salda, ma quelle pronunciate dall’allenatore del Genoa sono parole amare e tutt’altro che concilianti verso il presidente Preziosi: “Io a rischio? Arrivare qui per la terza volta è già stato inaspettato. Finora abbiamo avuto un calendario molto impegnativo, ma mi soddisfa come vedo lavorare la squadra. Sto lavorando bene con una squadra che dà soddisfazioni, poi il futuro non lo conosco e chi deve prendere decisioni ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. Certe situazioni tolgono emotività”.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 23:00