Juric promuove il Torino: "Meglio di quanto pensassi"

05-12-2021 11:06

Reduce da un punto in due partite contro Roma ed Empoli, il Torino fa visita al Cagliari dell’ex Mazzarri con l’obiettivo minimo di non perdere per non venire risucchiato nella parte bassa della classifica.

Alla vigilia della sfida dell’Unipol Domus il tecnico die granata Ivan Juric ha fatto il punto sulla prima parte di campionato della squadra: “Per il momento sono molto soddisfatto di quello che sta facendo la squadra. Siamo un gruppo giovane e stiamo andando oltre ogni mia aspettativa, anche se ci manca qualcosa in certi reparti per sviluppare al meglio il gioco e dobbiamo attaccare con più uomini. Voglio che si provi a vincere su ogni campo. Tanti stanno facendo bene, qualcuno deve ancora crescere. Contro l’Empoli prima dell’espulsione stavamo dominando”.

Poi una battuta sulla gara contro i sardi e su qualche singolo, alla luce dei tanti infortuni delle ultime settimane:

“Il Cagliari non perde da tre partite, sarà molto dura. Senza Belotti Zaza avrà più occasioni e spero che le sfrutti, Sanabria ci fa giocare bene e ha tecnica, ma deve fare più gol. Izzo? È dietro a Zima come scelta tecnica”.

OMNISPORT