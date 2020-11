Juve, accusa di Pistocchi su Del Piero: bufera web

Alessandro Del Piero ha festeggiato il suo 46° compleanno. Tutto il mondo del calcio ha celebrato Pinturicchio sui social, a partire dalla stessa Juventus con diversi post passando per gli addetti ai lavori. Anche Maurizio Pistocchi non ha voluto far mancare l’augurio al grande campione del mondo con l’Italia a Berlino 2006. Ma lo ha fatto a modo suo punzecchiando la Juve scatenando le repliche dei suoi followers che si sono divisi tra favorevoli e contrari.

Pistocchi, il tweet polemico su Del Piero e Juventus

Nel celebrare il mito senza tempo di Del Piero, Pistocchi scrive su Twitter: “Rivedere i 289 gol di @delpieroale mi ha fatto tornare giovane: il gol non invecchia, mai”. Ma poi arriva l’affondo nei confronti della Juventus: “Incredibile come la Juventus non abbia mai voluto celebrare con un grande evento l’addio del suo giocatore-simbolo”. Chiudendo il suo tweet con una delle citazioni principi del compianto Maurizio Mosca: “Ah, come giocava Del Piero”.

Juventus e Del Piero, putiferio per tweet Pistocchi

“Stile juve. Niente di nuovo” scrive un follower del giornalista Mediaset e sono in molti a dare ragione a Pistocchi: “L’unico fuori dal coro. Persona seria”; “Incredibile davvero. Non amo particolarmente la Juventus… Per usare un eufemismo , ma Del Piero è riuscito per anni a farmi mettere da parte ogni antipatia, un giocatore incredibile, meritava e merita un riconoscimento vero”; c’è chi lancia pure un’accusa pesante: “forse perché evoca ricordi di un (altro) scandalo impunito” con riferimento alla vicenda doping.

Un altro tifoso prova a scavare nel rapporto conflittuale con Andrea Agnelli: “C’erano contrasti forti perché Alex voleva continuare ma la società era di tutt’altro avviso,ognuno la pensi come meglio crede ma io resto dell’idea che a 38 anni ADP passeggiava per il campo e a certi livelli non poteva più giocare”; “Un campione del genere merita una celebrazione solo ed unicamente per lui così come è stato fatto per Totti”.

Nonostante siano in minoranza c’è chi prova a difendere l’atteggiamento della Juventus ricordando alcune frasi di Del Piero sul suo ritiro dal calcio: “A dire il vero qualcuno non ricorda che Del Piero ha sempre detto di non essersi mai voluto ritirare ufficialmente dal calcio giocato facendo una festa perchè vuole considerarsi un calciatore a vita, quindi perchè fargli la festa d’addio se lui non la voleva?”.

SPORTEVAI | 10-11-2020 09:28