Juve, Allegri ne taglia due: via subito Alex Sandro e un altro

La Juventus si lascia alle spalle il beffardo ko di Supercoppa contro l‘Inter e si concentra sul mercato, soprattutto sul fronte uscite che già a gennaio potrebbe registrare qualcosa. Tifosi e critica si sono scatenati contro Alex Sandro dopo la prestazione di San Siro, e proprio il terzino brasiliano potrebbe essere uno dei possibili partenti a gennaio.

Mercato Juventus: Alex Sandro verso l’addio

La finale di Supercoppa ha evidenziato l’ennesima prestazione di negativa di Alex Sandro, irriconoscibile ormai da diverse stagioni con la maglia della Juve. Il brasiliano è stato protagonisti di un grave errore nell’ultimo minuto dei supplementari che ha permesso a Sanchez di segnare, e sui social si sprecano le critiche, a lui e ad Allegri che insiste a concedergli fiducia.

Alex Sandro è in scadenza di contratto nel 2023 e da entrambe le parti non c’è intenzione di rinnovare: un altro dettaglio che spinge la Juventus a metterlo sul mercato il prima possibile. A causa del rendimento degli ultimi anni nessun top club si è fatto avanti, e l’alto ingaggio lo allontana dalle società di medio livello.

La brutta serata di mercoledì potrebbe però spingerlo ai margini della rosa, convincendolo a lasciare subito Torino nelle prossime settimane, accettando offerte di ingaggio inferiori.

Mercato Juve: Arthur vicino all’Arsenal

L’altro giocatore in odore di addio è un altro brasiliano, Arthur. Il centrocampista non si è mai inserito negli schemi di Allegri e complice un infortunio ha giocato pochissimo in questa stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Arsenal ha chiesto informazioni per il verdeoro, e presto potrebbe fare un’offerta ufficiale.

Il giocatore potrebbe trasferirsi in prestito subito a gennaio, con diritto di riscatto il prossimo giugno. Una soluzione che al momento non convince la Juve, che sta valutando in queste ore come muoversi.

Juventus: i sostituti di Alex Sandro e Arthur

La Juventus ricorrerebbe alla soluzione interna in caso di addio immediato di Alex Sandro. I due giocatori che potrebbero cogliere la chance per affermarsi definitivamente agli occhi di Allegri sono Luca Pellegrini, una delle poche note positive della stagione finora in casa Juve, e il fedelissimo Mattia De Sciglio, in grado di giocare sia a destra sia a sinistra.

Più complicata la sostituzione di Arthur: in caso di addio del giocatore servirà l’innesto di un mediano. Secondo quanto riporta Sky, uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è Ruben Loftus-Cheek, classe 1996 in uscita dal Chelsea. Piacciono anche Bruno Guimaraes del Lione e Renato Sanches del Lille, più difficili da raggiungere.

