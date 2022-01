Juve, la scelta di Dybala scatena i tifosi: Bordate per tutti

13-01-2022 09:23

La Juventus manca l’appuntamento con il primo trofeo stagionale cadendo a San Siro all’ultimo respiro. Nonostante le numerose e pensanti assenze, l’undici di Allegri resiste, va in vantaggio, lotta e rischia il giusto, ma è costretta a capitolare per un blackout di Alex Sandro che, dopo una delle migliori prestazioni della sua stagione, la costringe ad abdicare a una manciata di secondi dal portare la corazzata Inter ai calci di rigore.

Juve, Dybala ai saluti

Tra le assenze di serata, anche quella di Paulo Dybala, che parte dalla panchina e quando entra non riesce comunque a lasciare il segno. Una prestazione in parte condizionata certamente dagli ormai intrapresi binari dal match, ma di certo non aiutata dallo stato di forma delle Joya. L’argentino non era al meglio, ma in un appuntamento importante come quello del Meazza era lecito attendersi di più.

Oltre al danno la beffa. In serata, infatti, è rimbalzata dall’Argentina la notizia secondo cui il dieci avrebbe rotto gli indugi sul rinnovo contrattuale e scelto di salutare il bianconero al termine della stagione, mettendosi di fatto a disposizione per eventuali offerte da altri club. A riportare l’indiscrezione TyCSports, secondo cui, Dybala non avrebbe gradito la strategia della società di ritrattare sul rinnovo, giocando al ribasso.

Juve, i tifosi scaricano Dybala

Sui social, la clamorosa indiscrezione non manca di scaldare i tifosi. In molti scaricano la Joya: “Non è bello perderlo a 0 ma, per età e prospettive, non è Donnarumma. Il vero danno sarebbe impegnare ca. 100mil lordi per 5 anni per un giocatore decisivo 3 partite l’anno. Che vada” e ancora: “Lui è deluso? 2 anni abbondanti che non vede palla. Ed è deluso? Almeno la decenza…“.

Qualcuno esulta: “Finalmente una buona notizia” e in tanti non fanno drammi: “Grande notizia. Speriamo sia vera. 10 mil alla Juve deve prenderli solo chi fa la differenza ogni partita, chi garantisce anche un integrità fisica”, oppure: “Se Dybala è quello visto ieri sera quando è entrato, (e non solo), un fantasma, vada pure, non ci perdiamo nulla”.

Juve, i tifosi se la prendono con la società

Non manca chi se la prende con la società: “Perdere a zero il tuo numero 10 dopo che hai trattato il rinnovo per 2 anni a me pare un palese sintomo di incapacità gestionale“, o ancora: “A questo punto farebbe più che bene… Arrivabene si sta dimostrando un dilettante, parlare in pubblico di cose che dovrebbero risolvere in privato… vediamo cosa tirano fuori coi soldi risparmiati per Dybala”.

Anche un altro tifoso mette nel mirino la gestione di Arrivabene: “Giusto così, farebbe bene, nn è possibile questo accanimento da parte di Arrivabene e l’allenatore lo lascia fuori in una finale.. l’unico che ama la Juve costretto ad andarsene.. Arrivabene sta già facendo disastri… via Ronaldo, Dybala Morata mo voglio vedere i sostituti“, e chi se la prende con Massimiliano Allegri: “Miglior giocatore con Sarri… difficile fare la differenza se un attaccante deve fare il difensore” e chi ringrazia già l’argentino: “Che errore che fa la Juve , a Dybala mi sento solo di dire grazie per tutto!“.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

SPORTEVAI