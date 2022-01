Mercato Juventus: Dybala delude e il rinnovo diventa un giallo

13-01-2022 08:19

Tra i più deludenti nella sfida persa dalla Juventus a San Siro contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana c’è sicuramente Paulo Dybala. L’argentino, entrato a gara in corso, non è mai entrato nel vivo del gioco.

Rinnovo Dybala, i dubbi della Juventus

Fino a qualche settimana fa, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala sembrava certo. Di fatto, le parti coinvolte avevano già trovato un accordo: prolungamento sino al giugno del 2026 con un ingaggio monster, pari a 10 milioni di euro a stagione. Poi, complice anche l’ennesimo infortunio occorso alla Joya, la trattativa si è raffreddata e la firma è slittata più volte. Ora lo scenario pare molto diverso. I vertici del club bianconero hanno, in più occasioni, “chiesto” al 10 argentino di prendersi la responsabilità di essere il top player della Vecchia Signora. Inviti che non sono stati sempre recepiti dal fantasista argentino che ha alternato buone partite a gare impalpabili. Inoltre, la sua condizione fisica continua a non convincere completamente. La Juventus sta prendendo tempo, anche alla luce di alcuni recenti prestazioni del 10 bianconero, come quella nella finale di Supercoppa.

Dybala, voci di un possibile addio

Se la Juventus pare avere qualche dubbio sul rinnovo di Paulo Dybala, anche l’argentino potrebbe avere altre opzioni in mente. Secondo Cesar Luis Merlo, giornalista di mercato molto noto di TycSports, il 10 bianconero avrebbe già preso la sua decisione: ovvero non firmare con la Juventus e lasciare Torino al termine della stagione in corso. Lo scrive in un tweet spiegando come Paulo Dybala non abbia gradito le modifiche dell’accordo volute, ultimamente, dalla dirigenza della Vecchia Signora. La sensazione è che sia un braccio di ferro tra le parti. Indubbiamente Paulo Dybala non avrebbe problemi a trovare una nuova squadra, soprattutto da parametro zero. E potrebbe anche guadagnare cifre molto più alte.

I top club interessati a Dybala

Dovesse decidere di non restare alla Juventus o, viceversa, non arrivasse il rinnovo del contratto, la Joya sarebbe libera di accasarsi dove preferirebbe. Tanti i club alla finestra, pronti a farsi avanti. In particolare, attenzione al Manchester United, alla disperata ricerca di qualche giocatore che porti qualità. da capire se l’argentino avrà voglia di tornare a giocare con CR7 (sempre che il portoghese rimanga). Da non escludere anche il Barcellona. Xavi è molto sensibile al talento cristallino e Paulo Dybala ne ha da vendere. C’è chi lo vedrebbe bene anche alla corte di Antonio Conte al Tottenham, anche se ci sarebbero da chiarire delle questioni tattiche prima. Comunque sia, Paulo Dybala avrebbe l’imbarazzo della scelta.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT