SONDAGGIO - Cosa deve fare la Juventus con Dybala e Chiesa?

La beffa all’ultimo secondo in Supercoppa contro l’Inter ha versato ulteriore sale sulle già numerose ferite della Juventus, alle prese con una vera e propria situazione di emergenza sia dal punto di vista sportivo che societario.

Da una parte tiene banco l’infortunio di Federico Chiesa, out fine al termine della stagione, che ha aperto il dibattito sul futuro del giocatore attualmente in prestito biennale dalla Fiorentina. Gli accordi tra i due club prevedono che, al raggiungimento di determinati obiettivi nel corso della stagione 21/22, i bianconeri debbano esercitare l’obbligo di riscatto: alla luce dell’infortunio dell’esterno, però, l’unico ancora realizzabile è la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo tutt’altro che scontato visto che la Juve attualmente è a -3 dal quarto posto occupato dall’Atalanta (che ha una partita da recuperare).

Sul versante societario, invece, la situazione più delicata riguarda il rinnovo di Paulo Dybala, il cui contratto in scadenza il 30 giugno 2022 non è ancora stato rinnovato. Il tira e molla tra il suo agente Jorge Antun e la dirigenza dura ormai da mesi (per non dire anni), e dall’1 febbraio l’argentino sarà libero di firmare con qualunque altra squadra per la prossima stagione. Il rischio di perdere a zero il proprio numero 10 è alto, ma per il momento la Vecchia Signora non sembra intenzionata a riconoscere alla Joya il contratto a doppia cifra richiesto dal giocatore.

Come dovrebbe comportarsi secondo te la Juventus nella gestione di questi due casi delicati? Dicci la tua rispondendo al nostro sondaggio!

ITALIAMEDIA