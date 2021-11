Juve, Allegri: rivelazioni sulla nuova fiamma dopo Ambra, ecco chi è

20-11-2021 09:32

La Juventus torna in campo questa sera alla ripresa del campionato dopo la pausa delle Nazionali. Impegno non facile per i bianconeri, già in forte ritardo in classifica, sul campo della Lazio di quel Sarri il cui destino si è incrociato proprio sulla panchina della Vecchia Signora con Massimiliano Allegri. Sempre al centro del gossip il tecnico della Juve che ha lasciato Ambra e da tempo, già durante la relazione con l’attrice, frequenta una nuova fiamma. In questi giorni il settimanale Oggi ha rivelato nuovi particolari della relazione attuale di Max.

Allegri, la donna del mistero a casa sua nel cuore della notte

Il settimanale Oggi ha svelato alcuni dettagli della nuova relazione tra il tecnico bianconero e la donna misteriosa dopo la fine della storia con Ambra Angiolini. Da alcune foto pubblicate dal giornale di attualità e gossip e dal racconto dell’inviato si evince come una bella donna sui 40 anni sia entrata nel palazzo dove abita Allegri, a Torino. Abbastanza indicativo, secondo il settimanale il fatto che Allegri fosse rientrato qualche minuto prima, intorno alle 23 dopo una giornata di lavoro allo Juventus Training Center ma soprattutto una cena col presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedvev e il nuovo direttore sportivo Federico Cherubini.

Poco dopo, circa 20 minuti, una “la donna, al volante di un’auto sportiva, percorre un labirinto di sensi unici nel centro di Torino e parcheggia a 50 metri dal condominio di via Lascaris dove lui abita” si legge su Oggi che continua a raccontare l’appostamento sotto casa Allegri “Indossa pantaloni grigi a zampa larga e procede sicura, ad ampie falcate, cadenzate nel silenzio della notte dalla nota marziale del tacco 12”, si legge sul settimanale.

Allegri, chi è la nuova fiamma che ha preso il posto di Ambra

“Una bella quarantenne, ma non il suo nome, il suo ruolo e le sue passioni, in attesa che la relazione venga definitivamente a galla per quello che è […] Torna tutto o quasi. I capelli non sono lisci ma, come dicono le foto sui social, lo erano qualche mese fa. Oggi come allora sono castani con meches bionde.

Questo è il profilo tracciato da Oggi della nuova fiamma Allegri, come si evince dalle foto “rubate” sotto casa del tecnico bianconero. Il riferimento va ovviamente alle prime indiscrezioni circolate qualche mese fa, subito dopo la rottura con Ambra, sul fatto che l’attrice avrebbe trovato un capello biondo nella macchina Max e sui tratti della stessa tracciati dalle notizie di gossip. Non resta quindi che aspettare che, appunto, la relazione, venga a galla.

Allegri: Ambra e le sue precedenti relazioni

Allegri ed Ambra sono stati insieme quattro anni intensi, decisivi nell’esistenza di entrambi. Lei avrebbe scoperto nell’auto del compagno delle prove che l’avrebbero insospettita e da lì sarebbe scaturito il turbamento e la sfiducia. La Angiolini avrebbe provato a perdonare, ad andare avanti, fino a quando Allegri non sarebbe sparito nel nulla.

Massimiliano Allegri, prima del legame con Ambra, ha vissuto relazioni stabile ma controverse: Gloria Patrizi, modella, era la sua compagna ai tempi del Milan, dopo aver rotto con la compagna Claudia Ughi incinta del suo secondo figlio, Giorgio. Prima ancora si era separato da Gloria, mamma della sua primogenita Valentina. Un matrimonio celebrato a distanza dalle nozze sfumate, a due giorni dalla cerimonia con la fidanzata di allora, all’epoca della sua militanza nel Pescara.

SPORTEVAI