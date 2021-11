Risultati oppure spettacolo? Allegri punge Sarri e infiamma i tifosi

19-11-2021 13:46

Di nuovo contro, tre anni e mezzo dopo. Ne è passato di tempo dall’ultimo confronto tra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. L’ultima volta fu nell’aprile del 2018, Max sulla panchina della Juventus e Maurizio in quella del Napoli. Vinse Sarri all’ultimo minuto, con una capocciata di Koulibaly entrata nella leggenda delle sfide tra bianconeri e azzurri. Quello scudetto, però, poi lo vinse Allegri. Di corto muso, espressione cara al tecnico livornese. Perché quello tra Allegri e Sarri è più di un semplice confronto diretto tra allenatori che in fondo si rispettano e si stimano pure: è uno scontro tra filosofie.

Le frecciatine di Allegri a Sarri in conferenza stampa

Sollecitato dai giornalisti, Allegri ha dedicato un paio di punzecchiature a Sarri alla vigilia di Lazio-Juventus. In primo luogo ha sottolineato come, a suo giudizio, non esistano squadre inallenabili (celebre la frase di Sarri sulla sua Juve: “Questa squadra è inallenabile”): “Maurizio Sarri qua ha vinto uno scudetto. Stiamo parlando di un ottimo allenatore. Se la Juventus sia allenabile o meno dovete chiederlo a lui, per me ogni squadra è allenabile”. Quindi sull’eterno confronto tra ‘risultatisti’ e ‘ giochisti’: “Ripeto, Maurizio è un ottimo allenatore ma nel calcio contano solo i risultati, non come si gioca…”.

Allegri vs Sarri, i punti di vista degli addetti ai lavori

Tra i primi a commentare su Twitter le parole del tecnico due giornalisti, Giovanni Capuano e Maurizio Pistocchi. Il primo si schiera dalla parte dell’allenatore della Juventus: “Allegri ribadisce: nel calcio i giudizi si basano sul risultato, il resto è opinabile. Ha ragione. Del resto c’è chi insiste a dargli del bollito solo perché fatica a fare risultato. Per non parlare di Mancini, processato in piazza a tre mesi dalla vittoria nell’Europeo“. Più freddo Pistocchi, che anzi lancia una contro-punzecchiatura verso il tecnico bianconero: “Secondo Allegri nel calcio i giudizi si fanno sui risultati, il resto è opinabile. Anni fa diceva che conta solo vincere, e che per lo spettacolo bisognava andare al Circo. Ma una grande società come la Juve dovrebbe vincere e convincere, padrona del campo e del pallone. O no?”.

Allegri contro Sarri, i tifosi si schierano sui social

Tanti i commenti sui social. “Si continua a confondere il mezzo col fine. È chiaro che il fine è vincere, ma giocare in un certo modo (mezzo) ti dà più possibilità (non certezza) di vincere, per mille motivi. A parità di rosa, se giochi come Klopp hai più chance di chi gioca come Allegri, specie nel calcio moderno”. Oppure: “Il problema di Allegri attualmente è che la sua squadra non solo fatica a fare risultato, ma non ha neanche un barlume di idea di gioco. Sono i singoli che la salvano quando riescono ed è una cosa che va avanti da tre anni”. C’è chi prende le parti di Allegri: “La colpa non è di Allegri se tra Morata e Dybala non riescono a fare gol neanche a porta vuota”. E chi invece no: “Allegri? Pirlo, Sarri e lo stesso Conte a dicembre dell’anno scorso furono processati per molto meno”. Mentre c’è chi domanda, nel dibattito tra gioco e risultati: “Ma non ho capito, una cosa esclude l’altra? Per vincere bisogna per forza e necessariamente giocare uno schifo, o si può farlo anche regalando bei pomeriggi e allegre serate ai propri supporter?”.

SPORTEVAI