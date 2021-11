Lazio-Juventus è Allegri-Sarri: la frecciata del tecnico bianconero

19-11-2021 12:45

Torna il campionato di Serie A, al quale i tifosi e gli appassionati chiedono lo spettacolo e le emozioni delle prime undici giornate, anche per dimenticare la delusione della mancata qualificazione diretta dell’Italia al Mondiale 2022.

In attesa di conoscere le avversarie dell’Italia ai playoff di marzo il campionato avvia il suo rush finale che porterà a concludere il girone d’andata a fine 2021.

Lazio-Juventus: Ciro Immobile dà forfait, Paulo Dybala in dubbio

Si riparte subito con un Lazio-Juventus al quale non mancano i temi, dalla prima da ex di Maurizio Sarri dopo la fugace, ma intensa, esperienza sulla panchina bianconera conclusa con lo scudetto 2019 e l’esonero ratificato pochi giorni dopo a seguito dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Lione.

All’Olimpico però potrebbe saltare l’attesa sfida tra bomber tra Ciro Immobile e Paulo Dybala, alle prese con i rispettivi infortuni al polpaccio: il capitano della Lazio, cresciuto nel vivaio della Juventus e sicuro assente, ha segnato quattro gol in A ai bianconeri, ma nessuno di questi all’Olimpico, mentre Dybala ha proprio nella Lazio la propria vittima preferita, con ben undici gol realizzati nel massimo campionato, come all’Udinese.

Lazio-Juventus, Allegri fa la conta degli assenti

Alla vigilia della partita l’allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sulle condizioni di Dybala, infortunatosi in Nazionale, e degli altri indisponibili:

“Ieri non ha fatto allenamento. Oggi proverà a fare un allenamento dopo una settimana, lui vuole giocare. La voglia di mettersi a disposizione c’è poi vedremo. Anche se non ha problemi a livello strumentale il polpaccio è pericoloso. Kean è a disposizione, Rabiot è tornato bene in Nazionale, mentre Ramsey ha avuto un risentimento al flessore durante l’allenamento di ieri e devo valutare. Bernardeschi starà fuori 15-20 giorni ed è un peccato perché stava facendo bene. Sulla formazione non posso ancora dire nulla, purtroppo non ho ancora visto i sudamericani. La partita dopo la sosta è sempre difficile e importante”.

Riecco Allegri vs Sarri: la frecciata dell’allenatore della Juventus

La sfida tra Allegri e Sarri ripropone il duello al veleno per lo scudetto del 2018, tra la Juve di Allegri e il Napoli di Sarri, nonché quello tra gli ultimi due allenatori a vincere lo scudetto alla guida della Juventus.

L’attuale allenatore della Lazio fu scelto dalla società nel 2019 proprio al posto di Allegri per cambiare pagina anche a livello di gioco, ma due anni dopo a Torino sembrano essersi rimangiati la scelta, con l’interregno di Andrea Pirlo.

Allegri ha liquidato con poche parole il tormentone della sfida “risultatisti-giochisti”, con una frecciata al collega che aveva definito “inallenabile” la Juventus, almeno in base al proprio credo:

“Maurizio Sarri qua ha vinto uno scudetto. Stiamo parlando di un ottimo allenatore. Se la Juventus sia allenabile o meno dovete chiederlo a lui, per me ogni squadra è allenabile”.

Ma non manca una rivendicazione della propria filosofia calcistica…: “Le chiacchiere nel calcio non servono a niente, conta solo fare i risultati. Dobbiamo migliorare nella fase offensiva e difensiva e poi in classifica che è la cosa che conta. Lazio col falso centravanti? Sarri ha costruito il suo Napoli senza centravanti, se dovrà ripetersi spero lo faccia dalla prossima partita…”.



OMNISPORT