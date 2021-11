Juve, anche il campo regala amarezze ai tifosi: Devono andarsene tutti

27-11-2021 20:07

Sesta sconfitta stagionale per la Juventus, che si arrende all’Atalanta e vede scappar via la zona Champions a sette punti. Dopo i buchi nel bilancio e l’inchiesta giudiziaria, insomma, il fallimento della Vecchia Signora è evidente anche in campo, con gli uomini di Allegri protagonisti di una prestazione sconcertante. Nel mirino dei tifosi, oltre all’allenatore e a qualche calciatore più di altri, anche la dirigenza.

Juve subito sotto con l’Atalanta, tifosi sfiduciati

Allegri dà fiducia a Dybala in attacco con Morata, ma le emozioni latitano. E così a passare in vantaggio è l’Atalanta, che sfrutta con Zapata un errore proprio dello spagnolo in fase di impostazione, con Djimsiti abile a lanciare subito il colombiano. “Qualcuno può dire ad Allegri che ha rotto con questa impostazione? Locatelli dietro i difensori, non c’è un centrocampista che dia i palloni in avanti”, sottolinea un tifoso. “Ma no dai giochiamo bene…passiamo continuamente indietro al nostro portiere e tic e tac e poi becchiamo gol perché puntualmente sbagliamo…siamo da serie B”, è l’impietosa analisi di un altro fan. “Gentilmente spiegate ai calciatori da che lato è la porta avversaria….visto che tirano sempre indietro”, un’altra critica. Qualcuno cambia addirittura squadra: “Mi piace molto di più guardare le nostre ragazze, almeno loro danno soddisfazione. A Casa tutti”. E monta la contestazione per la dirigenza, anche in riferimento allo scandalo plusvalenze: “Agnelli la colpa è solo tua, quando ti dimetti?”.

Arriva la sconfitta, fan delusi: “Andate via tutti”

Nella ripresa la Juve ci prova, ma il gol non arriva e il gioco continua a latitare. “Allegri doveva risolvere tutti i problemi della squadra e lo vedo…”, scrive con amara ironia più di un tifoso. “Ma che colpa ne ha il tecnico? Vedete che scendono in campo giocatori molli e demotivati, non vincono un contrasto”, sottolinea qualche altro. “Sempre lo stesso copione, Rabiot e Alex Sandro i peggiori. Ma sì dai facciamoli giocare sempre”, accusa un altro supporter. “Quanto abbiamo speso per Kean? La guardia di finanza indaghi anche su questo”, invita un fan deluso. “Nothing or nothing…la serie sul gioco della Juve. Cosa ci tocca vedere”, è un’altra battuta dal retrogusto amaro. Come il finale, in cui c’è spazio solo per le critiche a squadra e società: “Serve un passo indietro, Agnelli vada via per il bene della Juventus e lasci rifondare a qualcuno realmente competente”.

