Plusvalenze Juve, rabbia social: Ora è chiaro perchè c'è squadra di C

Non è stato un fulmine a ciel sereno, ma un temporale senza ombrello sì. La Juve aveva avuto sentore che qualcosa stesse succedendo, al punto da mettere le mani avanti nella dispensa di 166 pagine sull’aumento di bilancio, parlando dell’inchiesta sulle plusvalenze e scrivendo: “potrebbero verificarsi impatti negativi anche significativi sulla reputazione e sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato di media probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. La Juventus stima che il rischio abbia alta rilevanza”.

Sono sei gli indagati della Juve per falso in bilancio

Detto fatto, la perquisizione della Gdf ha portato alla luce un possibile scandalo sul caso plusvalenze. Si tratterebbe di movimenti di circa 50 milioni di euro. Tra gli indagati, oltre ad Agnelli, anche il vice presidente Pavel Nedved e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici più altri tre del commerciale.

I tifosi si sfogano sui social attaccando la Juve

Fioccano le reazioni sui social, ironia e rabbia si mescolano dopo l’ufficialità della notizia: “Strano perché Arthur 72 milioni li vale tutti” o anche: “Ronaldo aveva capito tutto in anticipo , è fuggito in fretta e furia e ora si capisce il perchè” oppure: “Non capisco come si possa essere stupiti dalle perquisizioni alla Continassa. Lo schifo delle plusvalenze della Juventus era sotto gli occhi di tutti. Purtroppo avrebbero dovuto cancellarli con Calciopoli invece di condonare tutto”

C’è chi ironizza pesantemente: “Nella seconda stagione di all ornothing juventus presentano il nuovo acquisto “Guardia di Finanza”.” e poi: “La seconda stagione di AONJuve sarà in collaborazione con il Commissario Montalbano”

Il web è un fiume in piena: “Nooo figurati…. la Juve ha un bilancio sanissimo, non ha debiti, ti pare che inventano plusvalenze o che magari provano ad inventarsi un nuovo campionato per aumentare i ricavi e non saltare per aria come la Superlega. Ma dai!!!” e ancora:: “Un falso in bilancio, per una società quotata in Borsa è un’accusa molto grave, non è come ricattare gli arbitri, si sconfina nel penale, si va’ in galera. La Consob non è la CO.VI.SOC, ovvero non è Paperopoli” e infine: “Agnelli ha fatto la seconda squadra perché già sapeva che saremmo dovuti ripartire dalla C. Genio visionario”.

