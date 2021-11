Plusvalenze, Juve indagata: sotto inchiesta Agnelli, Nedved e Paratici

26-11-2021 23:33

La Juventus è finita nel mirino della Procura di Torino nell’ambito del caso plusvalenze, in relazione ad alcune operazioni avvenute nelle stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Sono sei i dirigenti indagati per falso in bilancio, tra cui il presidente Andrea Agnelli.

Plusvalenze, Juve sotto inchiesta: blitz della Guardia di finanza

Nel pomeriggio di venerdì la Guardia di Finanza si è presentata alla Continassa per acquisire i documenti necessari per le indagini. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo dopo le verifiche di Consob e Covisoc, che avevano messo sotto la lente di ingrandimento alcune operazioni di plusvalenze, tra cui lo scambio Pjanic-Arthur.

I movimenti nel mirino ammonterebbero a circa 50 milioni di euro: anche il vice presidente Pavel Nedved e l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici sarebbero indagati, secondo il Corriere della Sera.

Plusvalenze, Juve sotto inchiesta: il comunicato della Procura

Questa la nota della Procura di Torino: “Dal pomeriggio odierno, su ordine di questa Procura della Repubblica, militari della Guardia di Finanza stanno eseguendo perquisizioni locali presso le sedi di Torino e Milano della società Juventus Football Club S.p.a. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, delegati alle indagini, sono stati incaricati di reperire documentazione ed altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021, con riferimento sia alle compravendite di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla regolare formazione dei bilanci”.

“Allo stato, le attività sono volte all’accertamento di ipotesi di reato di false comunicazioni delle società quotate ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, nei confronti del vertice societario e dei direttori delle aree business, financial e gestione sportiva”.

“Al vaglio vi sono diverse operazioni di trasferimento di giocatori professionisti e le prestazioni rese da alcuni agenti coinvolti nelle relative intermediazioni. È altresì ipotizzato a carico della società il profilo di responsabilità amministrativa da reato, previsto qualora una persona giuridica abbia tratto vantaggio dalla commissione di taluni specifici illeciti”.

“L’indagine, denominata “Prisma”, ha avuto avvio nel maggio 2021 ed è affidata ad un pool di Magistrati del Gruppo dell’Economia, composto dai Sostituti Procuratori Ciro Santoriello, Mario Bendoni e dal Procuratore Aggiunto Marco Gianoglio, avvalendosi anche di attività tecniche di intercettazione di comunicazioni”.

Plusvalenze, Juve sotto inchiesta: cosa rischiano i bianconeri

Il club bianconero, quotato in borsa, nei giorni scorsi aveva rilasciato un comunicato sulla questione dell’indagine aperta dalla Consob: “La Società è soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. c), del TUF, in merito alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” iscritta nei bilanci al 30 giugno 2020 (complessivamente pari a Euro 172 milioni) e al 30 giugno 2021 (complessivamente pari a Euro 43,2 milioni). Al rischio che ad esito della verifica ispettiva in corso la Consob adotti provvedimenti sfavorevoli per il Gruppo”.

“La Consob può avviare un procedimento amministrativo e nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere agli emittenti di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato”.

“Ove all’esito dell’eventuale procedimento che fosse avviato nei confronti dell’Emittente si verificasse tale circostanza, potrebbero verificarsi impatti negativi anche significativi sulla reputazione e sulla situazione economica e patrimoniale dell’Emittente e del Gruppo. Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato di media probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. La Juventus stima che il rischio abbia alta rilevanza”.

