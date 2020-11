Juve, apprensione per Dybala: aggiornamenti sulle sue condizioni

Paulo Dybala potrebbe saltare la partita contro il Cagliari, che segnerà la ripresa del campionato della Juventus. L’attaccante argentino è rimasto a Torino in queste due settimane di pausa durante gli impegni della Nazionali per recuperare dall‘infezione alle vie urinarie che lo ha colpito un mese fa e lo ha pesantemente condizionato in campo.

La Joya ha lavorato a parte anche martedì, e si riaggregherà al gruppo mercoledì o al massimo giovedì, per capire se riuscirà ad essere a disposizione di Andrea Pirlo per la partita contro i sardi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la sosta è servita all’ex Palermo, decisamente di umore migliore rispetto alle settimane precedenti. Il giocatore si sente bene ma l’infezione lo ha debilitato e potebbero volerci ancora alcuni giorni per riaverlo al 100%.

In queste settimane Dybala ha alternato terapie mirate ad allenamenti intensi, e si è sottoposto ad una cura a base di antibiotici per risolvere definitivamente il problema.

Se non sarà pronto per il match con i sardi, Dybala conta di esserci per la partita in programma tre giorni dopo, contro il Ferencvaros in Champions League.

Intanto dopo Ibrahimovic, anche l’attaccante bianconero è sceso in campo contro il Covid, come testimonial della campagna della Regione Piemonte: “Non sottovalutiamo questo virus: – è il messaggio dell’argentino – si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”.

“Siamo riconoscenti a Dybala per la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, – osserva il governatore Cirio – facendosi portavoce di un messaggio prezioso che riguarda l’uso della mascherina ma anche il bisogno di restare uniti”.

OMNISPORT | 18-11-2020 15:25