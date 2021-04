Juve, blitz di Elkann e incontro con Agnelli: cosa succede

Aria di rivoluzione in casa Juve. John Elkann mercoledì ha effettuato un blitz alla Continassa per incontrare la squadra e soprattutto per parlare ad Andrea Agnelli e alla dirigenza bianconera in un momento molto delicato.

Dopo il flop dell’iniziativa Superlega, la stagione rischia di concludersi in maniera fallimentare se non arriverà la qualificazione alla prossima Champions League, data per scontata all’inizio dell’anno: un fiasco che potrebbe avere conseguenze finanziarie molto importanti. Il progetto Pirlo, voluto personalmente da Agnelli all’inizio della stagione, sembra già ai titoli di coda, e si sussurra di un ritorno di Massimiliano Allegri a Torino.

Il numero 1 di Exor ha voluto dare un segnale di sostegno e di vicinanza da parte della proprietà e si è trattenuto a lungo con il cugino, poi con tutta la dirigenza, Pavel Nedved, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Tutti sono in bilico, a cominciare da Agnelli, e molto dipenderà da come si concluderà la stagione dei torinesi: l’ultima parola l’avrà proprio Elkann, azionista di maggioranza della società.

Dalla scelta del nuovo allenatore dipenderà anche il mercato estivo. Non mancano le offerte per i vari giocatori della rosa, anche per Cristiano Ronaldo, che sarebbe finito nel mirino di Paris Saint Germain e Manchester United e potrebbe lasciare la Juve con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto: la partenza di uno tra CR7 e Paulo Dybala sarà necessaria per innescare la campagna acquisti dei torinesi.

