Juve, che guaio: Allegri ritrova Dybala ma perde un altro titolare

Non c’è pace per la Juventus: Massiliano Allegri ritrova Paulo Dybala in un momento decisivo della stagione ma perde a lungo Danilo, pedina fondamentale della sua difesa e del suo scacchiere tattico.

Juventus, che botta: Allegri perde Danilo per due mesi

Il terzino brasiliano si è infortunato nel corso del match contro la Lazio, quando è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena un quarto d’ora al termine di un’azione personale. Il giocatore, che aveva lamentato un dolore all’adduttore della coscia sinistra, era uscito in barella.

Questo il comunicato della Juve, che suona come una sentenza: “Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il JMedical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane“.

Salterà 8 partite di campionato, oltre alla Supercoppa con l’Inter e due gare in Champions, e potrebbe tornare a disposizione per la sfida con l’Udinese di metà gennaio.

Juventus: così in campo contro il Chelsea

Allegri dovrà così fare a meno per due mesi del terzino bianconero, quasi sempre titolare sulla fascia destra (10 partite su 13 di campionato), e dovrà trovare soluzioni alternative per dare equilibrio alla sua squadra, e optare anche per un possibile cambio di modulo.

Contro il Chelsea l’allenatore della Juve potrebbe puntare sul 4-3-3, con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro sulla linea difensiva, a centrocampo il tiro McKennie, Locatelli e Rabiot, in avanti il tridente Chiesa, Morata e Kulusevski.

Juventus, Allegri ritrova Paulo Dybala

La nota positiva del lunedì è il ritorno in gruppo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, che ha saltato la partita contro la Lazio, ha superato totalmente il problema al polpaccio e a Londra in Champions League potrebbe partire dalla panchina. Allegri punta a recuperarlo totalmente per la sfida del prossimo weekend contro l’Atalanta, fondamentale per tornare a contatto della zona Champions.

