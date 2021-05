Juve contro Inter, il duello di mercato infiamma il web

La data del 5 maggio, dal 2002, evoca storici duelli tra Juventus e Inter. Sono tanti gli sfottò e le repliche sui social, anche se oggi le due squadre sono avversarie soprattutto sul mercato. Entrambe, infatti, si contendono uno dei migliori calciatori del campionato, uno dei trascinatori dell’Atalanta che viaggia a vele spiegate verso la Champions. Stiamo parlando naturalmente di Robin Gosens, terzino o centrocampista tedesco e pezzo pregiato dell’undici di Gasperini.

Gosens, gli aggiornamenti di mercato

Il calciatore della Dea, che recentemente ha preso posizione in maniera colorita contro il progetto poi naufragato della Super Lega, è seguito da tempo con interesse da emissari della Juventus. Piace però anche all’Inter, anche se finora l’unica offerta ufficiale è arrivata dall‘Inghilterra. Da premettere che l’Atalanta, in teoria, non ha alcuna intenzione o necessità di venderlo e potrebbe farlo solo in caso di offerta “irrinunciabile”. A fare il punto della situazione sul conto del calciatore è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Leicester sta lavorando per ingaggiare Robin Gosens e ha offerto 25 milioni più bonus all’Atalanta (la richiesta è di 35-40 milioni per liberarlo) per l’esterno sinistro. Per lui è pronto un contratto di cinque anni, ma Juventus e Inter pure hanno mostrato interesse”.

Gosens, juventini e interisti si scatenano

Alcuni rumors di mercato vorrebbero Gosens più attratto dalla possibilità di trasferirsi in bianconero, altre voci indicherebbero nella Premier la sua grande aspirazione. Ma i tifosi cosa ne pensano? “Se lo si lascia andare al Leicester per 25 milioni allora chiudiamo baracca e burattini. Un altro anno di Frabotta non me lo merito”, tuona un supporter della Juve. “Gosens senza criptonite è un Caldara qualunque”, ironizza un supporter neutrale. “Con quali soldi Inter e Juve vorrebbero inserirsi nella trattativa?”, chiede un altro utente. “Quindici milioni più il cartellino di Muratore dell’Under 23 valutato 25 milioni”, è l’ironico commento di un altro sostenitore evidentemente non bianconero. “Gosens? Magari. Sarebbe un altro grande rinforzo sugli esterni”, gongola invece un interista.

