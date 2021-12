Juve, De Ligt sacrificato: Vlahovic e altri due colpi al suo posto

28-12-2021 12:20

Grandi manovre per la Juventus, al lavoro sul mercato per ritornare al top in Italia. Secondo le indiscrezioni riportate da La Repubblica, il club bianconero sta lavorando di concerto con Mino Raiola ed è pronto a sacrificare Matthijs de Ligt la prossima estate per cambiare radicalmente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato, intesa Juve-Raiola: De Ligt via a giugno

Le parole di alcuni giorni fa del procuratore italo-olandese non sono state casuali, l’entourage del giocatore medita da mesi l’addio alla società torinese nella prossima estate. Il difensore olandese è preda ambita di tante big europee: sulle sue tracce ci sarebbero in particolar modo Chelsea e Bayern Monaco, e soprattutto gli inglesi, che in estate perderanno Thiago Silva e Rudiger, sono pronti a tutto per arrivare all’ex Ajax. I bianconeri sperano di incassare una cifra tra i 65 e gli 85 milioni di euro per il giocatore.

Mercato Juve, assalto a Vlahovic

Con i soldi della cessione di De Ligt, la Vecchia Signora lancerà l’assalto all’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, vero punto fermo delle strategie future di Cherubini. La Juve potrebbe arrivare ad offrire 60 milioni di euro per arrivare al bomber serbo: seguito in Europa anche dal Manchester City, il giocatore avrebbe però già una intesa di massima proprio con i bianconeri.

Juve, altri due colpi targati Raiola: Pogba e Romagnoli

Il ruolo di Raiola, secondo Repubblica, non si esaurirà con la cessione milionaria di De Ligt. L’agente per facilitare l’addio di De Ligt sarebbe pronto ad offrire Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan, a parametro zero. Il centrale rossonero sta ora temporeggiando sul rinnovo del contratto offerto dal Diavolo, proprio in attesa di novità.

E poi attenzione a Paul Pogba, anche lui in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Il Real Madrid ha raffreddato il suo interesse per il centrocampista francese, e il gioiello della scuderia di Raiola tra una settimana sarà libero di trattare un nuovo contratto con un’altra società: la Juve sogna da tempo di rivederlo a Torino.

OMNISPORT