Alla Juventus tiene banco il caso de Ligt: i dubbi dell’olandese

La Juventus ha chiuso in crescendo il suo 2021. Con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate (compresa l’ultima il 21 dicembre, un 2-0 al Cagliari), la formazione di Max Allegri si è sensibilmente riavvicinata alla zona Champions League, adesso distante appena quattro punti. Tuttavia in casa Juve continua a tenere banco il caso de Ligt, che sembra sempre più sul piede di partenza. Qualche dichiarazione che non è piaciuta da parte sua e anche da parte dell’agente Mino Raiola alimentano il caso, ora escono anche le quote di un suo possibile addio.

de Ligt via dalla Juventus? Le parole di Cristiano Cinotti

Cinotti è lo Sportsbook Manager di Sisal Match Point. Ripreso da Sportitaliamercato, ha parlato del futuro del difensore olandese, mai così lontano dalla Juventus come ora:

“De Ligt potrebbe salutare Torino e attenzione perchè il futuro di questo giocatore è assolutamente incerto. La sua permanenza alla Juve al 44% è una percentuale che non può far sorridere i tifosi bianconeri, sono tante le contendenti e abbiamo messo come principale il Real Madrid con un 16%, perchè farebbe sicuramente comodo alla difesa dei blancos da quando hanno perso Sergio Ramos. Psg al 10%, Chelsea al 10%, Barcellona al 10%, altro 10%”.

Juventus, il caso Matthijs de Ligt si era aperto con le parole di Mino Raiola

In un’intervista rilasciata a NRC solo pochi giorni fa Mino Raiola, agente del giovane centrale olandese, aveva manifestato la volontà del suo assistito di lasciare la Juventus. Non usando queste esatte parole, ovviamente, ma diciamo che lo aveva fatto ben capire: “E’ pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui”.

Il pessimo avvio di stagione della Juventus deve avere inciso eccome, perché lo stesso giocatore ha dato segni di poca tranquillità, lasciandosi andare anche a qualche sfogo pubblico che in molti hanno interpretato come la volontà di cambiare aria. Queste le sue parole al termine della gara vinta col Bologna per 2-0:

“Voglio vincere sempre e fare tutto per vincere. A volte mi arrabbio, non capisco quando i giocatori fanno errori di mentalità, non mi piace. Quando sbagli tecnicamente va bene, ma la mentalità di fare tutto per la squadra è importante per me. Per questo ero arrabbiato”.

Che fare con de Ligt? Cederlo e fare cassa o tenerlo come perno della futura difesa

Perchè queste sono le valutazioni che si stanno facendo ora in casa Juventus. Nonostante tutto de Ligt è legato alla Juventus da un contratto enorme, che dà ai bianconeri una certa forza in sede di trattativa. Certo è che la situazione finanziaria del club è abbastanza precaria come quella di molte altre, il periodo è di assoluta austerità e il vendere de Ligt garantirebbe due vantaggi a livello economico: libererebbe la Vecchia Signora da un ingaggio enorme e garantirebbe se non una plusvalenza comunque tantissimi soldi per colmare i buchi di bilancio.

Dall’altra parte però c’è il discorso tecnico. de Ligt è un fenomeno, come dimostra anche un importantissimo dato Opta: Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte di Matthijs de Ligt (una). Guardiano.”

Insomma de Ligt è uno che potrebbe garantire alla Juve un centrale di ferro per 15 anni, e privarsene così a cuor leggero dopo appena tre anni potrebbe essere un suicidio sportivo che non passerebbe inosservato ai tifosi. Inoltre, con chi lo si andrebbe a sostituire avendo venduto Demiral e Romero?

