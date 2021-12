Juventus, cambio in vista: avviati i contatti col nuovo ds

23-12-2021 18:56

Con il 2-0 al Cagliari la Juventus ha chiuso nel migliore dei modi un 2021 non del tutto esaltante e ora potrà mettersi con calma e attenzione a valutare le prossime mosse da operare sul mercato.

È innegabile infatti che, dopo le difficoltà e i tanti passi falsi di inizio stagione in campionato, la rosa bianconera abbia bisogno di qualche rinforzo per poter ambire realmente alle posizioni di vertice.

I ritocchi però, stando ai rumors trapelati di recente, potrebbero riguardare non solo il parco giocatori ma anche i quadri dirigenziali.

Juventus, sulle tracce di un nuovo ds

Come riferito da calciomercato.com, la Juventus si sarebbe mossa nelle ultime ore per assoldare quanto prima un nuovo direttore sportivo.

L’obiettivo del club torinese sarebbe infatti quello di andare a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Paratici a Londra (sponda Tottenham), un vuoto che, è parso chiaro quasi fin da subito, Federico Cherubini sta provando a coprire solo in via temporanea.

Il profilo individuato dalla Juventus

Per non sbagliare più mosse sul mercato e tornare far la voce grossa a livello di entrate e incassi, la Juventus avrebbe trovato nell’identikit di Cristiano Giuntoli l’uomo perfetto per il ruolo di nuovo ds bianconero.

A riprova di ciò, vi sono i contatti che la Juventus avrebbe allacciato con l’attuale direttore sportivo del Napoli, sempre più vicino a sbarcare sotto la Mole.

La posizione di Giuntoli

Il matrimonio infatti, stando ai bene informati, sarebbe prossimo a celebrarsi. Giuntoli, nonostante la scadenza del suo contratto sia fissata al 2024, allettato dalla proposta bianconera dovrebbe quasi sicuramente lasciare Napoli e aprire una nuova parentesi della propria carriera in quel di Torino.

Approdare in Piemonte per il nativo di Firenze rappresenterebbe un ulteriore salto in avanti dopo le quattro promozioni in 5 stagioni conquistate col Carpi e il gran lavoro fatto a Napoli, club dove, quest’anno, il suo operato ha permesso a Spalletti di avere una rosa altamente talentuosa e competitiva.

La speranza, per i tifosi bianconeri, è che anche quella juventina possa in futuro, col suo intervento, presentare le stesse caratteristiche.

