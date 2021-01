Napoli, Giuntoli: "Nessun acquisto a gennaio"

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato prima del match interno contro lo Spezia ai microfoni di DAZN. Il Ds si è soffermato anche sul mercato che però non vedrà il napoli protagonista: “Ci sono tante situazioni interessanti, ma in questo momento abbiamo una o due situazioni in uscita e basta. La rosa è all’altezza dei nostri obiettivi, non faremo niente quest’inverno”.

E su Milik: “Non si sa. E’ ancora aperta come situazione, vediamo perché c’è ancora tanto tempo”.

OMNISPORT | 06-01-2021 18:19