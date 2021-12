Juve, i tifosi bocciano la mossa di mercato: “Sarebbe un altro errore"

24-12-2021 08:28

Maurizio Arrivabene è stato molto chiaro nel corso dei suoi ultimi interventi. Non ci saranno fuochi d’artificio nel mercato invernale per la Juventus. La società bianconera vuole fare mercato e provare a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri giocatori più adatti alla sua idea di calcio, ma prima deve partire qualcuno.

Il Tottenham punta su Weston McKennie

Prima vendere: sembra questa la parola d’ordine per molti club italiani i vista della prossima finestra di mercato. Anche la Juventus sembra orientarsi in questa direzione. Il club bianconero vuole privarsi di alcuni giocatori che nel corso delle ultime stagioni hanno deluso, e in particolare di Aaron Ramsey e di Adrien Rabiot. Ma per i due centrocampisti sembra esserci poco interesse.

Molta più attenzione c’è invece per Weston McKennie. Il centrocampista statunitense dopo un avvio di stagione complicato sembra essere diventato uno dei giocatori sui quali Massimiliano Allegri punta di più anche per la sua duttilità. Ma la sensazione è che se il Tottenham di Paratici e Conte dovrebbe provarci seriamente, la Juventus potrebbe anche cedere. I due ex bianconeri potrebbero lanciarsi in una mezza rivoluzione per riportare gli Spurs ai vertici della Premier.

Juve: i tifosi dicono no alla cessione di McKennie

Sui social i tifosi della Juventus sembrano abbastanza compatti nel sostenere che una cessione di McKennie non sarebbe un buon affare, e che le operazioni in uscite devono essere altre: “Se diamo via l’unico buono che abbiamo insieme a Locatelli ci meritiamo davvero il fallimento”, sostiene Matteo. Mentre Patrizia fa riferimento a Kane: “Se lo scambiano con il loro 9 gli regalo anche Ramsey, Rabiot e Alex Sandro”.

Tifosi Juve preoccupati dal mercato

Se il dilemma attacco potrebbe essere risolto con l’arrivo in prestito di Mauro Icardi, non è lo stesso per il centrocampo e per Gianluca, McKennie dovrebbe essere un punto di partenza per il futuro: “Il giocatore visto negli ultimi mesi non lo cederei assolutamente. Sta crescendo moltissimo tecnicamente e fisicamente, sta diventando una forza della natura. In questa seconda parte di stagione potrebbe diventare l’uomo in più della nostra squadra”.

SPORTEVAI