Juve, delusione per Allegri: brutta notizia sul ritorno di Morata

21-07-2022 18:58

La Juventus si è data molto da fare per il centrocampo, portando alla corte di Allegri due giocatori come Paul Pogba e Angel Di Maria. Nel mirino ci sono ancora Zaniolo e Paredes. Grandi cambiamenti anche in difesa, con l’addio di Chiellini e de Ligt e l’arrivo di Bremer dal Torino.

Juventus, nel mirino c’è sempre Morata

La Juventus però deve pensare anche all’attacco, soprattutto dopo gli addi di Dybala alla Roma e Morata all’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo però è sempre nei pensieri di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe come vice di Vlahovic ma anche come esterno in un attacco a tre.

Juventus, Arrivabene smentisce l’affare Morata

All’uscita dall’Assemblea di Lega, l’amministratore delegato della Juve Maurizio Arrivabene ha però ha spiazzato tutti i tifosi bianconeri e forse anche lo stesso tecnico livornese: “Se lavoriamo per riportare Morata ad Allegri? No. Non c’è nessuna novità“. Solo il futuro potrà dire se sono parole strategiche oppure no.

Secondo la Gazzetta dello Sport però, la Juve potrebbe presto cercare di rinegoziare con l’Atletico per il ritorno in bianconero di Alvaro Morata, con i colchoneros che nel frattempo hanno reso noto il prolungamento del contratto dell’attaccante spagnolo sino al 2024.

I bianconeri sperano di riuscire ad abbassare la cifra di 35 milioni di euro che l’Atletico Madrid vorrebbe per privarsi dell’attaccante. Ma ci sono i margini anche per chiudere intorno ai 25 milioni di euro. Intanto la Juve fa il tifo per il ritorno di Cristiano Ronaldo a Madrid, alla corte di Simeone. In questo modo, l’addio di Morata prenderebbe quota.

Juve, Arrivabene commenta l’acquisto di Bremer

Oltre alla questione legata a Morata, Arrivabene ha anche commentato con soddisfazione l’acquisto di Bremer: “È della Juventus. Ne siamo felici. Se è più bello per i tifosi averlo soffiato all’Inter? Non è questione di soffiarlo o meno a una concorrente, ma il mercato è aperto e ogni società fa quello che deve fare”.

