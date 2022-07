20-07-2022 15:37

Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Lo ha annunciato lo stesso club capitolino in un comunicato nel quale si conferma che l’attaccante argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, quindi triennale.

Dybala: “La rapidità della Roma ha fatto la differenza”

Queste le prime parole di La Joya da giallorosso.

“I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Queste invece le parole di Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva del club.

“L’adesione di Dybala al nostro progetto testimonia la credibilità del club e la bontà del lavoro che tutti insieme stiamo portando avanti. Paulo è un calciatore di statura mondiale, ha vinto titoli e ottenuto riconoscimenti internazionali: porterà alla Roma la sua classe e sono certo che con lui saremo più forti e più competitivi”.

Dybala: l’ufficialità della firma arrivata con un giorno di ritardo

L’ufficialità della firma è arrivata con un giorno di ritardo a causa della complessa questione dei diritti d’immagine, che restano completamente al calciatore. Non è ancora stata fissata la data per la prima conferenza stampa ufficiale di Dybala, ma secondo Sportmediaset potrebbe essere il prossimo 6 agosto, il giorno precedente alla presentazione ai tifosi all’Olimpico in occasione dell’amichevole con lo Shakhtar Donetsk. L’ex juventino invece dovrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia sabato contro il Nizza, sempre in amichevole.

Roma: accoglienza calorosa per Dybala

Ieri Dybala non è andato subito con i suoi nuovi compagni per l’amichevole contro lo Sporting Lisbona, arrivando poi a Faro, sede della partita, nel secondo tempo, quando si è accomodato in tribuna con Tiago Pinto: inizialmente ha infatti preferito rimanere in albergo per completare l’iter della firma del contratto con la Roma.

Ma il primo giorno con gli altri calciatori giallorossi è stato lunedì, quando, completate le visite mediche, è stato accolto calorosamente dalla sua nuova squadra nel ritiro di Algarve, in particolare da Tammy Abraham e da José Mourinho, che lo ha fortissimamente voluto, ma anche ovviamente da Leonardo Spinazzola, l’unico con cui aveva già giocato nella Juventus. Ieri il 28enne attaccante sudamericano ha anche lavorato per la prima volta sul campo con i suoi nuovi colori.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE