Juve: Di Maria sempre più vicino, è sfida al Milan per un esterno

13-06-2022 10:00

La Juventus si appresta a vivere una settimana decisiva per le sorti del proprio mercato, come curiosamente pare essere anche per Milan e Inter. In settimana infatti è attesa l’ufficialità del ritorno a Torino di Paul Pogba, ma non solo.

Cherubini infatti si aspetta la fumata bianca nella trattativa per Di Maria, oltre a concentrarsi però anche sulla ricostruzione ulteriore dell’attacco e del consolidamento del progetto giovani tanto caro alla società bianconera.

Di Maria non ha altre offerte, la Juve è fiduciosa per il sì

Su questo aspetto si potrebbe ovviamente discutere, e i tifosi sono contenti ma abbastanza indifferenti al prossimo arrivo del Fideo, che ha si dimostrato di essere ancora un fuoriclasse ma non viene sentito dalla tifoseria come veramente interessato a sposare la causa.

In ogni caso, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, siamo ormai alle battute finali, dato che nel mercato europeo nessuno ha offerto veramente un contratto importante a Di Maria, neanche Benfica e Barcellona.

L’argentino vuole un contratto di 9 milioni di euro, mentre la proposta resta ferma sui 7/7,5 bonus compresi. Le parti in causa si incorreranno di nuovo questa settimana, ma è sempre più probabile che la trattativa vada in porto.

Juventus, è sfida al Milan per Asensio

Ne parla oggi il Corriere dello Sport, sostenendo che potrebbe esserci già stato un primo contatto di Paolo Maldini, direttamente con Carlo Ancelotti, per poter parlare direttamente col giocatore, in scadenza col Real Madrid nel 2023 e non intenzionato a rinnovare.

Anche la Juventus però, che deve in pratica ricostruire tutto il reparto offensivo, ha messo gli occhi addosso al 26enne, che può giocare esterno sinistro ma anche in posizione centrale, da mezza punta. Sarebbe perfetto per Pioli e il suo 4-2-3-1, mentre Allegri lo utilizzerebbe come ala in un 4-3-3 con Chiesa e Vlahovic.

Data la scadenza prossima, 30 milioni potrebbero essere sufficienti.

La Juve cerca l’esperienza, ma non rinuncia comunque alla linea verde

Si parla di Pogba, di Di Maria, di Asensio. Tutti giocatori fatti e finiti, alcuni addirittura già negli ultimissimi anni della carriera. Allora, cosa ne è stato di quel progetto di ringiovanimenti della rosa iniziato tre ani fa con Sarri? Il progetto come si è visto continua, ha semplicemente cambiato faccia. Se in precedenza i bianconeri si sono spesi per acquistare giovani di talento e di prospettiva (come De Ligt, Chiesa e Kulusevski, ora al Tottenham) ora cercano di valorizzare i giocatori provenienti dal proprio vivaio e dall‘Under-23.

Pirlo ci ha provato con un paio di elementi, ma in questa stagione sembra proprio che la Juve abbia tra le mani tantissimi giovani, prevalentemente italiani molto interessanti. La cosa bella è che, al momento, tutti sono destinati a rimanere in rosa, magari alcuni facendo la spola con l’Under-23, ma rimanendo comunque completamente parte del progetto e avendo anche parecchio spazio in campo.

Non è ovviamente il caso di Federico Gatti, che compirà 24 anni e viene da due stagioni tra i professionisti. Acquistato per 10 milioni, si unirà al gruppo e dovrebbe farne parte.

Il trittico di centrocampisti Miretti-Fagioli-Rovella è invece molto interessante. Il primo dovrebbe rimanere e fare avanti e indietro con la seconda squadra, mentre Rovella dovrebbe essere a tutti gli effetti un membro della prima squadra dopo l’ottima stagione al Genoa. Fagioli invece, alla fine, dovrebbe firmare il rinnovo di contratto, ma è più facile che possa andare in prestito per giocare da titolare.

Infine, anche Soulé dovrebbe rimanere in rosa, almeno fino a gennaio, dato che Allegri lo stima molto e vorrebbe provarlo per la prima parte di stagione.