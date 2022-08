Juve, due buone notizie per Allegri e Milik gli manda un messaggio

29-08-2022 16:30

Buone notizie in casa Juventus. Dopo il pareggio casalingo contro la Roma per 1-1, i bianconeri sono tornati ad allenarsi in vista del match in programma mercoledì sera sempre allo Stadium contro lo Spezia nel turno infrasettimanale di campionato e in campo si sono rivisti due giocatori fondamentali della squadra.

Juventus, Allegri sorride: si rivedono Di Maria e Bonucci

Finalmente Allegri può sorridere, Di Maria e Bonucci sono tornati ad allenarsi parzialmente in gruppo. Con loro anche Nicolò Fagioli, che sembra destinato a partire in prestito nelle ultime ore di mercato. Dopo il match contro la Roma, il tecnico toscano ha voluto rammentare ai critici che la mancanza di bel gioco è dovuta anche ad assenti come Di Maria, Pogba e Chiesa. A breve la Juve tornerà ad avere a disposizione l’argentino ex Psg, ma ovviamente anche la presenza del capitano bianconero è fondamentale per il reparto arretrato.

Juventus, Milik manda un messaggio ad Allegri

Nel frattempo Milik si è presentato alla stampa e ha voluto mandare un messaggio ad Allegri: “Ho fatto appena 2-3 allenamenti e non ci sarà molto tempo per lavorare, ma so di poter giocare anche accanto a un’altra punta, l’ho fatto anche in nazionale con Lewandowski. Deciderà il Mister come impiegarmi. Il mio ruolo è fare gol e mi piace giocare sia da solo sia con le due punte”.

L’ex Marsiglia si sente in forma: “Fisicamente sto benissimo. Ho fatto 30 gol in 50 partite a Marsiglia, però quello che ho fatto non conta più, conta solo quello che si fa nel presente e nella prossima partita. Ora scriverò nuove pagine, questa è la cosa più importante”. Allegri sicuramente penserà se schierare Milik dal primo minuto già con lo Spezia. Il tecnico ci ha fatto un pensierino anche prima di Juve-Roma, ma alla fine il polacco è partito dalla panchina. Impossibile scansare al momento Vlahovic, ma non è certo impensabile vedere Milik accanto al serbo, specialmente viste le tante assenze.