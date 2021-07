Juve, Dybala è già un caso: la rabbia dei tifosi

Pochi giorni di allenamento verso la nuova stagione e piccolo problema fisico per Paulo Dybala. L’attaccante argentino si è dovuto fermare a causa di un affaticamento alla coscia sinistra e nei prossimi giorni svolgerà un lavoro personalizzato. Niente di grave dunque ma le condizioni dell’attaccante mettono in ansia i tifosi.

Nella scorsa stagione Dybala è stato colpito da molti problemi fisici che ne hanno limitato l’utilizzo e hanno messo in difficoltà Pirlo e lo staff tecnico della Juventus, problemi a cui si vanno ad aggiungere quelli del rinnovo contrattuale visto che La Joya ha chiesto un sostanzioso ritocco verso l’alto del suo ingaggio per continuare la sua avventura in bianconero.

La reazione dei tifosi

Il piccolo infortunio capitato all’attaccante argentino sembra aver acceso gli animi dei tifosi che hanno paura che i problemi fisici di Dybala possano finire per influenzare anche la stagione che segna il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: “E ti pareva, un po’ di allenamento e a mezzo servizio, ma vuole il doppio”. Mentre Marco è uno di quelli che avrebbe voluto il giocatore sul mercato: “Non ci credo che hanno davvero rifiutato lo scambio con un giocatore vero come Griezmann”. Pensiero condiviso anche da Moreno: “Questo fa tre allenamenti come si deve e si rompe, ecco a voi chi è al centro del progetto. Probabilmente è meglio Griezmann fermo da 2 anni”.

Dybala continua a essere un argomento molto delicato per la tifoseria bianconera. Nonostante nessuno neghi il suo talento, i suoi problemi fisici vengono visti come una difficoltà che rischia di pesare sul futuro della squadra: “Dobbiamo scambiarlo, sono anni che sta più tempo fuori che in campo. E vuole pure uno stipendio da top della rosa. E’ un talento cristallino ma ad oggi la Juve non si può più permettere di aspettarlo”.

A difesa di Dybala

Ma sui social ci sono anche tantissimi tifosi che si schierano con l’attaccante sudamericano e provano a ridimensionare la situazione: “Dovreste darvi tutti una calmata. E’ solo un affticamento, mica ha avuto un infortunio grave, ma siete tutti pronti ad attaccare lo staff e lo stesso giocatore per un nonnulla. Siamo solo a luglio”. Anche Little prova a riportare la calma: “Direi che un appesantimento muscolare in fase di preparazione sia una cosa del tutto naturale. I muscoli si imballano facilmente, l’importante è fermarsi in tempo”.

SPORTEVAI | 22-07-2021 08:44