Juve e Cristiano Ronaldo, il piano maturato in quarantena

Dalla sua Madeira, Cristiano Ronaldo invia messaggi attraverso i canali social ufficiali propri e della sua famiglia con estrema puntualità. Mai troppi, sempre efficaci. Non intende lasciare nulla di casuale o scardinare quanto edificato in questi anni italiani. Le sue mosse, nel futuro prossimo dipenderanno dalle decisioni che lo riguardano in qualità di giocatore ma anche il resto ha il suo peso.

La quarantena prosegue, tra acconciature studiate dalla compagna Georgina Rodriguez, allenamenti, polemiche sulle uscite, tutorial con i figli e la convalescenza della madre Dolores, reduce da un ictus cerebrale che lo aveva provato molto sul versante emotivo.

Juventus: gli stranieri hanno lasciato l’Italia, chi sono

Come ormai una larga parte degli stranieri della Juventus, CR7 vive il suo isolamento distante da Torino dove sono rimasti in pochi: gli italiani e i compagni risultati positivi al Covid-19, ovvero Daniele Rugani, Paulo Dybala e Blaise Matuidi.

Facendo ordine, gli juventini che hanno abbandonato l’Italia sono: Higuain, Khedira, Pjanic, Alex Sandro, Danilo, Douglas Costa, Szczesny e Rabiot. Tutti loro hanno fatto ritorno ai Paesi di origine e/o di residenza per trascorrere il loro isolamento in attesa di comprendere come evolverà la situazione.

L’incertezza sul prosieguo del campionato è ancora assoluta: dalla proposta di Gravina alla Uefa, non vi è alcuna sicurezza. Ma anche se sono decisi i tagli agli stipendi e lo scudetto dovesse essere assegnato a settembre-ottobre, la Juventus dovrà attrezzarsi per la prossima stagione.

Il portoghese, tuttavia, si sta allenando, dalle foto che pubblica, dai video che mostra sembra essere focalizzato sull’allenamento, non considera questo periodo una vacanza ma un tempo che va sfruttato anche per lavorare e continuare a tenersi in condizione, in attesa della ripresa.

Juventus, incognita Champions League

L’obiettivo, e di Cristiano e della società, rimane la Champions League. La rimonta che conta, come l’anno scorso quella con l’Atletico è la sfida contro il Lione, una partita fondamentale per coltivare ancora il sogno e provare anche a riconquistare quel pallone d’oro che gli è sfuggito quest’anno e che rimane per lui un obiettivo nel duello con l’eterno rivale e antagonista, Lionel Messi.

VIRGILIO SPORT | 06-04-2020 12:12