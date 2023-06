Juve – Elkann, mirino puntato sui giovani italiani

La restaurazione bianconera passa dai talenti italiani, Giovanni Manna punta Casadei e strizza l’occhio a Vicario e Zaniolo.

20-06-2023 19:51

Sarà una ItalJuve quella che potrebbe prendere forma quest’estate e che la dirigenza sta cercando di mettere a disposizione di Max Allegri. Sì perché l’obiettivo è non solo il ringiovanimento della rosa ma anche l’abbassamento dei costi proprio come suggerito da John Elkann. Con Fagioli e Miretti già una certezza, con Kean che punta a tornare una pedina fissa anche di Mancini, Giovanni Manna si sta muovendo in più direzioni, la prima è quella di portare a Torino l’ex inter Casadei, in forza al Chelsea e premiato come miglior giocatore del Mondiale Under 20.

Oltre Casadei si tiene d’occhio il duo Vicario – Carnesecchi, per un post Szczesny, ma nel radar c’è anche Zaniolo: reduce dall’esperienza al Galatasaray, l’attaccante, convocato anche da Mancini, potrebbe rientrare in Italia sponda bianconera.