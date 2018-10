Juve, Emre Can operato alla tiroide: cosa succede ora

Sono giorni di apprensione per il centrocampista della Juventus Emre Can, che poco più di una settimana fa aveva scoperto di avere un nodulo alla tiroide.

L'ex giocatore del Liverpool è stato operato in Germania per risolvere una volta per tutte il problema: "In seguito alle prime indagini effettuate presso il J Medical, dalle quali era emersa la presenza di un nodulo tiroideo, Emre Can si è sottoposto nei giorni scorsi ad ulteriori accertamenti specialistici in Germania, che hanno integralmente confermato quanto emerso inizialmente. Si è pertanto giunti alla conclusione congiunta di procedere attraverso la soluzione chirurgica del problema", è la nota diramata dalla società bianconera.

L'operazione si è svolta positivamente: "L’intervento è stato eseguito in data odierna (lunedì, ndr) a Francoforte dal professor Vorlaender, alla presenza del dottor Claudio Rigo, responsabile sanitario della Juventus, ed è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni potrà essere meglio definita la prognosi per la ripresa dell’attività agonistica".

Se non ci saranno colpi di scena, la ripresa dell’attività agonistica dovrebbe essere fissata in circa cinque-sei settimane ed è quindi possibile un rientro nelle prime due settimane di dicembre. Emre Can resterà ancora alcuni giorni a riposo in Germania, poi gradualmente riprenderà l’attività fisica e si aggregherà ai compagni. Lo riporta Tuttosport.

Un sospiro di sollievo per tutti i tifosi della Juventus: Emre Can potrebbe rientrare per la sfida contro lo Young Boys del 12 dicembre, l'ultima della fase a gironi di Champions. Emre Can in questa stagione ha disputato finora 10 partite tra campionato e Champions League.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 14:30