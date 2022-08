07-08-2022 18:13

Moise Kean non è nemmeno in panchina per la sfida contro l’Atlticao Madrid della Juventus. Il calciatore bianconero non è stato convocato da Massimiliano Allegri per il match in programma o meglio spostato da Tel Aviv alla Continassa. Il motivo? provvedimento disciplinare.

Juve, Kean tra gli assenti nella sfida all’Atletico Madri

Moise Kean non inizia al meglio questa annata sportiva in maglia bianconera. Non prenderà infatti parte all’amichevole contro l’Atletico Madrid. L’attaccante per scelta non tecnica ma di natura disciplinare non risulta essere nemmeno in panchina. Stando a Tuttomercatoweb.com si sarebbe presentato in ritardo alla convocazione.

Juve, per Kean non è la prima punizione: successe anche Nazionale

Non è la prima volta di Moise Kean. Insieme a Nicolò Zaniolo in Nazionale venne infatti punito dall’allora C.T dell’U21 Luigi Di Biagio. Dopo un ritardo in occasione della seduta di risveglio muscolare prima della partita contro il Belgio, che decisiva per la qualificazione alle semifinali degli Europei Under 21 i due vennero esclusi con Kean relegato alla panchina. Il comportamento venne notato anche da Mancini che non li convocò per l’inizio del raduno per le sfide con Armenia e Finlandia di Euro 2020.

Juve, Kean non è l’unico assente

Al posto di Moise Kean, nel tridente scelto da Massimiliano Allegri c’è Soulé schierato con Vlahovic e Di Maria. Oltre Kean assente anche Luca Pellegrini. In questo caso nessun provvedimento a suo carico ma guai fisici. Poco prima dell’inizio dell’amichevole ha lasciato il campo per una contusione al ginocchio destro.