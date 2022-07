Juventus, Kean potrebbe rimanere a Torino

01-07-2022 18:47

Dopo aver letteralmente sventrato il reparto offensivo, ora la Juventus potrebbe ritrovarsi costretta a tenersi in rosa Moise Kean, una riserva che non sembra possa essere particolarmente utile a Max Allegri, almeno per quanto mostrato in questa stagione.

I bianconeri non possono scambiare il giocare per 28 milioni di euro (il suo prezzo) e dunque dovrebbero limitarsi a rinnovare il prestito del ragazzo dall‘Everton, facendolo partire assieme al resto della squadra per le amichevoli in USA, dove potrebbe giocare sia da esterno che da vice Vlahovic.

