Juve-Guardiola, i like di un bianconero infiammano i tifosi

Il valzer di nomi per la panchina della Juventus diventa sempre più incalzante, ma la prima scelta dei tifosi bianconeri è e resta Pep Guardiola: appena la dirigenza ha annunciato il divorzio da Max Allegri la maggior parte dei supporter juventini ha chiesto di scegliere il tecnico catalano come suo successore. Nelle ultime ore, il web s’è infiammato per la notizia lanciata da Radio Sportiva – ma poi smentita da altre testate – dell’accordo raggiunto tra Guardiola e Andrea Agnelli. Notizia che ha avuto un l’effetto di una bomba sui social network, scatenando l’entusiasmo dei tifosi bianconeri.

I LIKE DI DOUGLAS. A contribuire al loro entusiasmo è stato anche Douglas Costa, che su Instagram ha mostrato piazzato una serie di like alla notizia dell’arrivo di Guardiola che hanno fatto impazzire gli juventini. Per la precisione, un like è stato messo al commento scritto da uno juventino sull’account Instagram dell’attaccante bianconero: “Dai Douglas che arriva Pep e torni inamovibile”. “Douglas hai messo mi piace, Douglas non fare scherzi”, ha sottolineato un altro tifoso, quasi a chiedere conferma al brasiliano della notizia riguardante l’arrivo di Guardiola alla Juve. Poco dopo è arrivato un altro like di Douglas Costa, stavolta alla domanda di un altro tifoso che chiedeva “Felice di avere Guardiola come allenatore?”.

SOGNO BIANCONERO. Oltre a esprimere un ovvio gradimento per il possibile ingaggio di Guardiola, i like del giocatore sembrano suggerire che effettivamente la trattativa tra la Juve e il tecnico catalano sia in stato avanzato. Vedremo se arriveranno altre notizie a riguardo, intanto, anche grazie a Douglas Costa, i tifosi bianconeri possono sognare l’approdo in bianconero dell’ex allenatore del Barcellona.

SPORTEVAI | 22-05-2019 09:52