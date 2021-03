Juve, i tifosi ci credono: Se lo dicono in Spagna è vero

Il futuro di Cristiano Ronaldo. L’eliminazione della Juventus dalla Champions League ha creato un enorme dibattito sul futuro dell’attaccante portoghese. Il club bianconero si trova in una situazione difficile, CR7 era arrivato a Torino per permettere alla squadra di fare il salto di categoria soprattutto a livello europeo ma i risultati non sono quelli sperati.

Le indiscrezioni dalla Spagna

Le parole di Zinedine Zidane e ora i titoli di Marca e AS puntano di nuovo i riflettori verso la Spagna. Il campione portoghese potrebbe tornare a giocare con la maglia del Real Madrid. I blancos sono in un momento di ricostruzione e potrebbero decidere di avviare la loro transizione proprio grazie a Ronaldo, intorno al quale provare a ricostruire. Ma data la situazione economica di tutto il calcio mondiale sarebbe comunque un affare difficile da condurre in porto.

La reazione dei social

La pista spagnola non sembra però essere troppo credibile agli occhi dei tifosi. Lo stipendio da 30 milioni di euro, infatti, potrebbe rappresentare un ostacolo per tantissimi club europei in un momento in cui il calcio mondiale è in enorme difficoltà come fa notare anche un fan bianconero: “Qui un giorno si parla di PSG, poi Real, poi United, poi Miami. Credo che la tassazione super favorevole che ha nel nostro paese dei balocchi, faccia ancora la differenza per lui”.

Per Marco invece le destinazioni non sono quelle europee: “Sinceramente non credo ad alternative che non siano Emirati o USA. Nessuna squadra europea può permettersi di dare 30 milioni netti più il costo del cartellino a un 36enne, non nel mezzo di una pandemia”. Anche Vincent la vede allo stesso modo: “CR7 al momento è a bilancio per 25 milioni oltre all’ingaggio. Sarebbe un bagno di sangue per il Real riportarlo a Madrid, a meno che la Juve non faccia minusvalenza”.

Ma c’è anche chi crede alla pista spagnola, e al rapporto molto forte che esiste tra il club spagnolo e Ronaldo: “Sono sicuro che lo riprenderebbero anche domani, a Madrid ancora lo rimpiangono giorno dopo giorno, me ne accorsi quando andai in vacanza un anno e mezzo fa in Spagna”.

SPORTEVAI | 13-03-2021 11:32