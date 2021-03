Zidane: "Su CR7 si dicono tante cose, ma è della Juventus"

Dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League, iniziano a rincorrersi le voci su un ipotetico addio di CR7. Possibile un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? La clamorosa voce gira nelle ultime ore soprattutto in Spagna dato che, secondo quanto riporta ‘Marca’, Jorge Mendes avrebbe sondato la pista che riporterebbe CR7 alla Casa Blanca.

Anche l’attuale allenatore dei blancos, Zinedine Zidane, ha voluto commentare questa voce durante la conferenza della vigilia prima della partita contro l’Elche. “Sapete tutti cosa ha fatto Cristiano Ronaldo per il Real Madrid e l’affetto che abbiamo per lui. Quello che ha fatto qui è magnifico”.

Il tecnico però al momento preferisce non sbilanciarsi sull’ipotesi di un clamoroso ritorno anche per rispetto nei confronti della sua attuale squadra. “Adesso è un giocatore della Juventus e sta facendo molto bene. Non posso dire niente, si dicono tante cose ma dobbiamo rispettare questa situazione”.

Cristiano Ronaldo aveva deciso di lasciare Madrid tre anni fa dopo la rottura con Florentino Perez, ma negli ultimi tempi il rapporto tra i due si sarebbe ricomposto mentre quello con Zidane è sempre stato più che buono.

OMNISPORT | 12-03-2021 14:01