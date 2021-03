Accordo tra club e Lega: Juventus-Napoli il 7 aprile sta bene a tutti

A 185 giorni dal rinvio, Juventus-Napoli finalmente si giocherà. Non più il 17 marzo, come pattuito inizialmente, ma il 7 aprile. Tre settimane dopo, una pausa dopo. Per rifiatare.

Lo spostamento va bene a entrambe, tanto che secondo ‘Il Mattino’ per il nuovo slittamento sarebbe stata decisiva proprio una telefonata tra i presidenti Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis.

In effetti, a guardare i calendari, il 17 marzo poteva risultare complicato: il Napoli avrebbe dovuto affrontare tre trasferte complicatissime in una settimana – nel weekend prima col Milan, in quello dopo con la Roma – mentre i bianconeri possono prendersi una pausa per rifiatere.

Dopo le eliminazioni dall’Europa arrivate a due settimane di distanza, le due squadre si sono ritrovate con un calendario alleggerito e diverse finestre in cui inserire il match.

I bianconeri affronteranno il Napoli in casa pochi giorni dopo il derby col Torino e prima della gara interna con il Genoa. Il Napoli invece sarà reduce dall’impegno col Crotone e dopo la sfida dell’Allianz Stadium andrà direttamente a Genova per sfidare la Sampdoria.

