Juve, il mercato non è solo Vlahovic: ultimi giorni intensi a Torino

La gara contro il Milan di Serie A ha chiarito ancora una volta quanto alla Juventus occorra una prima punta seria, capace di segnare gol pesanti e di concretizzare le occasioni create. Se Vlahovic rimane sempre la prima scelta, e ci si proverà fino alla fine, gli uomini di mercato bianconeri stanno sondando anche delle alternative. Il tempo stringe (il mercato termina il prossimo lunedì) e sono ancora tante le trattative aperte sul tavolo della Vecchia Signora.

Da Aubameyang e Martial, le alternative della Juventus a Vlahovic

Alternative si ma fino a un certo punto, perchè tutti i nomi per l’attacco in orbita Juve in questo periodo sono difficilissimi da prendere. Arrivabene aveva chiarito la questione Martial, coi bianconeri che non possono permettersi lo stipendio faraonico del francese. L’interesse rimane vivo, ma è una pista che si sta raffreddando anche perchè, in queste ore, Martial sta trattando col Siviglia in quanto desideroso di giocare nel campionato spagnolo. Lo scrive il giornalista sportivo Fabrizio Romano sul proprio account Twitter.

Discorso simile per Aubameyang, in uscita dall’Arsenal proprio come Martial lo è dallo United. Anche il gabonese andrebbe via a prezzo quasi di saldo, ma l’alto stipendio impedisce di imbastire una vera trattativa. Stessa cosa per Mauro Icardi che continua a rimanere sullo sfondo e ad aspettare eventuali offerte. L’argentino andrebbe anche subito a Torino, ma l’ingaggio è proibitivo e non si trova l’accordo col PSG. I bianconeri però devono sbrigarsi, il tempo stringe.

Juve, Ihattaren verso l’Ajax, Bentancur seguito in Inghilterra

Anche il fronte uscite in casa Juve è molto caldo in queste ore. È quasi fatta per il passaggio del talento olandese Mohamed Ihattaren dalla Juventus all’Ajax. Il giovanissimo giocatore, di proprietà della Juve, aveva volontariamente interrotto il proprio prestito alla Sampdoria e se ne era tornato senza autorizzazione in Olanda, dopo aver lamentato difficoltà di adattamento all’ambiente. Ora la sua carriera è pronta a ripartire dai Lancieri, squadra che sicuramente sa come valorizzare i giovani.

Per quanto riguarda l’uruguaiano Bentancur, spesso schierato titolare da Allegri nonostante le prestazioni deludenti, Sky Sport Uk riporta dell’interesse dell’Aston Villa. Almeno un paio di centrocampisti dovrebbero lasciare Torino in questa sessione di mercato (Ramsey è quasi sicuro di andarsene, rimane l’ultimo nome) e Bentancur ha parecchi estimatori Oltremanica. I due club, Juve e Aston Villa, stanno continuando a trattare, ma non è escluso che invece parta Arthur, apprezzato da Allegri ma fisicamente inaffidabile.

Juve, possibili acquisti a tinte rossoblù a gennaio

Anche la situazione del mercato in entrata non è proprio cristallina. Molte sono le notizie che si stanno rincorrendo in questi giorni, alcune più difficili di altre. Abbiamo parlato di rossoblù perchè le squadre interessate oltre alla Vecchia Signora sono Genoa e Cagliari.

Se Rovella potrebbe rientrare sei mesi prima dal prestito al Genoa (è già di proprietà della Juve dal gennaio scorso), juventusnews24 riporta l’interesse bianconero per Andrea Cambiaso, laterale del Grifone che al momento è il migliore della disastrata compagine ligure assieme proprio a Rovella. Sul giovane esterno mancino classe 2000 ci sarebbero, si legge, anche Inter e Milan.

Infine, l’Unione Sarda riporta il nuovo interesse bianconero per Nandez del Cagliari. Il centrocampista ha saltato il match contro la Fiorentina a causa di una contusione, e al momento non sarebbe interessato all’ipotesi Torino, squadra al momento più vicina al centrocampista uruguaiano. Oltre alla Juve anche la Roma è interessata, ma non scordiamoci l’Inter che in estate stava facendo carte false per averlo. Difficile che arrivi però a gennaio.

