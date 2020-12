Juve: Il retroscena di mercato di Paganini infiamma i tifosi

Fumata bianca. Ci mette la faccia Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai, grande amico di Mino Raiola, fa sognare i tifosi della Juventus e annuncia che il ritorno di Pogba a gennaio non solo non è fantacalcio ma che sarebbe stata già individuata una strategia comune tra il club bianconero, il centrocampista francese e il suo potente manager. Del possibile arrivo a Torino del giocatore se ne parla da giorni, c’è anche chi ha ipotizzato un fantomatico scambio con Ronaldo o Dybala ma per Paganini le cose stanno diversamente.

Paganini su twitter avvicina Pogba alla Juve

Nei giorni scorsi Paganini aveva parlato di un vertice a Torino con Raiola e ora su twitter ne comunica l’esito: “Dal blitz pre natalizio di Torino è stata concordata una strategia comune per portare Pogba alla Juve a gennaio con la formula del prestito. Per il monte ingaggi devono però uscire 2 giocatori”.

I tifosi della Juve esultano sui social

Fioccano le reazioni dei tifosi: “Pogba in prestito sarebbe una variante inglese che gradisco. Ma i due stipendi che escono? Khedira e…?” o anche: “Spero non sia Dybala il 2 stipendio eh”, oppure: “Il saldo di Paratici è attivo per i prossimi 10 anni… se porta anche Pogba per tutto il secolo”.

C’è chi sogna a occhi aperti e chiusi: “chiudete gli occhi, e immaginate questa squadra con Paul Pogba” e chi pregusta tanti successi: “Se arriva il Polpo ( e x me arriva..) con la stessa voglia di Morata.. non ce n’è per per nessuno. Per almeno 5 anni”.

I fan bianconeri sono scatenati: “Con Pogba c’è la giochiamo seriamente anche in Champions quest’anno” oppure: “Fateci questo regalo di Natale” e infine: ” Da mesi non è più un titolarissimo. Credo che sia il momento migliore per riportarlo a Torino”.

SPORTEVAI | 21-12-2020 11:29