Juventus, la maglia con gli orsacchiotti ultima beffa: rabbia e ironia sul web

Le maglie presentate dal club per questo finale di stagione non piacciono. Tra la definizione di pigiama e il richiamo al passato reazioni critiche

Ricordate la metafora della goccia che fa traboccare il vaso? La Juventus ha messo alla prova i suoi tifosi per tastarne il grado di sopportazione e a giudicare dai risultati l’esplosione appare vicina. Ironia a parte, i supporter della Vecchia signora non hanno apprezzato particolarmente – eufemismo – le nuove divise proposte dalla sezione marketing del bianconero. Tra cuoricini e orsacchiotti la reazione è stata di sconforto nei confronti della mise che indosseranno Vlahovic e compagni nelle ultime giornate di campionato.

Le due maglie della Juve per il finale di stagione

Ma perché la Juventus ha deciso di giocare le ultime partite con una maglia così? L’iniziativa nasce da una collaborazione con Adidas e Inbetweeners, fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021. Le divise sono due: la bianca presenta un orsacchiotto celeste che stringe un pallone tra le zampe, una Mole stilizzata, una Jeep e un mattoncino rosso della Lego tra stelline, nuvolette e cuoricini rossi; nella nera tutto uguale ma con gli oggetti raffigurati definiti da un contorno dorato che li possa mettere in evidenza.

Perché queste divise? La spiegazione del club

La Juve ha motivato sul proprio sito l’iniziativa: “Attraverso la realizzazione di digital collectibles unici nel loro genere, i tre brand promuoveranno una nuova forma di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica nel mondo degli NFT e della moda digitale“. La collezione dovrebbe includere 1897 “items digitali”, numero non casuale ma che si riferisce all’anno di fondazione della società. Comprando gli oggetti si può partecipare al concorso che mette in palio dei premi legati sempre all’universo bianconero.

La reazione indignata dei tifosi

Non è che sia stata proprio comprensiva la reazione del mondo bianconero. C’è chi ha definito le maglie “pigiami” ironizzando sulla poca verve della squadra di Massimiliano Allegri in campo. Fioccano i commenti: “Ditemi che è pensata per confondere l’avversario, vi prego” e poi: “Questo siamo diventati per i nostri avversari: dei teneri orsacchiotti da stropicciare (non teneramente). Finaccia” e anche: “che schifo … maglia con pupazzi per una squadra di pupazzi !!”.

Il web è scatenato: “Degna maglia per una società senza attributi. Per quattro soldi svendete la maglia senza alcun rispetto per la sua storia ultracentenaria. Provo sincero imbarazzo e ribrezzo per questa scelta di marketing” e ancora: “Non solo facciamo ridere in campo, adesso ci siamo messi pure a fare ridere sui social media” commenta un utente di fede juventina. Infine, c’è chi scomoda il passato: “Se tornasse l’avvocato vi prenderebbe a calci in c**o“. Ancor più incisivo un altro: “Degna maglia per una società senza attributi. Per quattro soldi svendete la maglia senza alcun rispetto per la sua storia ultracentenaria. Provo sincero imbarazzo e ribrezzo per questa scelta di marketing“.