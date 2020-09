Juve, il ricordo di Cucchi commuove i social

Un calcio che non c’è più. Scomparso insieme ai suoi grandi protagonisti. 31 anni fa se ne andava Gaetano Scirea, un grandissimo calciatore che ha fatto le fortune della Juventus, ma soprattutto un grandissimo fuori e dentro il campo. La sua scomparsa prematura continua a far piangere il mondo del calcio.

Il ricordo

A ricordare l’ex capitano della Juventus, c’è anche il giornalista Riccardo Cucchi che affida il suo pensiero a Twitter: “Cresce ogni anni di più il rimpianto di aver perso troppo presto un uomo di calcio, un uomo come Scirea”, scrive il giornalista.

Un ricordo commosso per un grande uomo che non c’è più e che probabilmente rappresentava un’idea di calcio e di sport che negli ultimi anni è andata lentamente sparendo. Scirea, oltre alle sue doti calcistiche infatti, si è sempre fatto notare per la sua signorilità e la sua gentilezza, una persona pacata e per bene che si è sempre tenuta lontano dalle polemiche.

La commozione dei social

Anche il web, e non solo i tifosi della Juventus, hanno voluto ricordare il calciatore, simbolo della formazione bianconera: “Un uomo come pochi – scrive Salvo – il calcio di oggi ne avrebbe avuto bisogno”. E anche Cristian si commuove: “Il nostro capitano gentile, mai fuori posto. Il suo documentario su Sky è da brividi. Ho pianto come un bambino”.

Ovviamente non mancano i paragoni tra il passato e il presente: “Per come lo intendo io è stato molto più capitano di Chiellini. Per me capitano è gente come Montero o Davids, gente che fa rispettare la maglia dentro e fuori dal campo. E non davanti ai microfoni di Sky come opinionista. E non si parla di tecnica o presenze”, scrive Francis.

