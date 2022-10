Juve, Iling-Junior ko: torna nel 2023

30-10-2022 13:38

Nuovo infortunio in casa Juventus: questa volta è il giovane Samuel Iling-Junior, che ha destato impressione in Champions League ed è stato decisivo anche a Lecce, a fermarsi.

L’esterno ha riportato un trauma contusivo/distorsivo della caviglia destra: i test hanno evidenziato che non ci sono fratture, ma il recupero sarà di circa una ventina di giorni, e quindi il giocatore tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri solo nel 2023. Iling tornerà comunque prima in campo con la Juventus Next Gen, visto che la Serie C non si fermerà durante il Mondiale in Qatar.